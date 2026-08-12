Día Internacional del Vinilo: por qué este formato sigue vigente y conquista a nuevas generaciones

Hay formatos que parecen pertenecer a otra época, pero que consiguen atravesar generaciones y volver a ocupar un lugar destacado.

El disco de vinilo es uno de ellos. Mientras las plataformas digitales transformaron por completo la manera de consumir música, los clásicos LP encontraron nuevamente un público dispuesto a recuperar una experiencia diferente.

Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo, una fecha destinada a divulgar y preservar la historia de este formato que forma parte del patrimonio musical y que todavía reúne a coleccionistas, melómanos y aficionados en distintas partes del mundo.

Cómo nació el Día Internacional del Disco de Vinilo

La celebración surgió en California, Estados Unidos, en 2002, cuando un grupo de personas que participaba de un evento musical decidió dedicar una jornada especial a este formato.

La iniciativa buscó homenajear al vinilo como uno de los soportes que permitió conservar y transmitir parte de la historia de la música grabada.

La fecha elegida también tiene una relación con uno de los grandes hitos de la reproducción sonora: el 12 de agosto de 1877, Thomas Alva Edison realizó la invención del fonógrafo, un dispositivo fundamental en los primeros pasos de la grabación y reproducción de sonido.

Un formato que marcó la historia de la música

El disco de vinilo, también conocido como LP (Long Play), se convirtió en uno de los formatos más importantes de la industria musical durante buena parte del siglo XX.

Su popularidad alcanzó especialmente a las décadas comprendidas entre los años 50 y 80, cuando los discos formaban parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Una de sus características más reconocibles es la presencia de dos caras, identificadas tradicionalmente como lado A y lado B. Cada una puede contener aproximadamente 30 minutos de música, dependiendo del tipo de edición y de las características de la grabación.

Para los coleccionistas y melómanos, el valor del vinilo no está solamente en lo que contiene. La portada, el diseño, el objeto físico y la experiencia de colocar el disco en un tocadiscos forman parte de un ritual que las plataformas digitales no reproducen de la misma manera.

Del acetato al Long Play

La historia de los discos comenzó antes de que el vinilo se convirtiera en protagonista. En 1887 aparecieron los primeros discos de acetato elaborados con una laca endurecida, utilizados para registrar sonidos y voces de manera directa.

Décadas después llegó una transformación fundamental. En 1948, se presentó el disco fabricado con cloruro de polivinilo, un material que permitió desarrollar un soporte más liviano y resistente.

Ese avance dio lugar al formato conocido como Long Play o LP, que terminó convirtiéndose en uno de los principales soportes de la música grabada.

A finales de los años 60 también aparecieron los llamados vinilos "de bolsillo", con un tamaño de apenas cuatro pulgadas.

El reinado del vinilo y la llegada del CD

Durante varias décadas, el vinilo dominó el mercado de la música grabada. Su protagonismo se extendió desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 80.

Sin embargo, el avance tecnológico modificó nuevamente los hábitos de los consumidores. La aparición del disco compacto o CD comenzó a desplazar al vinilo y cambió la manera de almacenar, transportar y reproducir música.

El nuevo formato ofrecía otras características y se adaptaba a una época en la que la tecnología comenzaba a ocupar un lugar cada vez mayor dentro de la industria musical.

Durante un tiempo, el vinilo pareció destinado a convertirse exclusivamente en un objeto del pasado. Pero la historia tomó otro rumbo.

Datos curiosos sobre los discos de vinilo

El mundo del vinilo también está lleno de episodios y datos que ayudan a entender su importancia histórica.

En 1902, el reconocido tenor italiano Enrico Caruso se convirtió en el primer cantante que grabó en un disco de acetato.

Los primeros discos eran muy delicados y costosos, por lo que podían reproducirse solamente unas pocas veces.

En 1948, la compañía discográfica Columbia Records presentó un formato de acetato de 30 centímetros.

Soho, en el Reino Unido, concentra una gran cantidad de tiendas especializadas en discos de vinilo y se destaca por su tradición vinculada con este mercado.





Estos datos muestran que la historia del formato no se limita a una cuestión tecnológica: también está profundamente relacionada con la evolución de la industria musical y con la manera en que distintas generaciones se acercaron a sus artistas favoritos.

Por qué el vinilo volvió a estar de moda

El regreso del vinilo no responde a una única razón. Para muchos aficionados, escuchar un disco implica recuperar una experiencia que va más allá de reproducir una canción.

En 2023, la asociación alemana de discográficas destacó que para muchas personas el vinilo posee un sonido particular y, sobre todo, implica una acción consciente: "que se pone conscientemente y se escucha".

La experiencia también involucra el contacto físico con el objeto. Elegir un disco, observar su portada, colocarlo en el equipo y darle vuelta para escuchar la segunda cara forman parte de un ritual que genera una relación diferente con la música.

Los especialistas de la asociación también señalaron que el sonido del vinilo no es técnicamente superior al del CD y remarcaron que "la percepción de la calidad" entre los diferentes soportes tiene un componente subjetivo.

La experiencia de escuchar música como parte del atractivo

El renacimiento del vinilo también puede relacionarse con una búsqueda de experiencias más tangibles en un contexto dominado por el consumo digital.

El disco permite recuperar una dimensión física de la música: tocar el soporte, apreciar su diseño y dedicar un momento específico a escucharlo.

Esa experiencia puede asociarse con conceptos como autenticidad, cercanía con el artista y desaceleración, según la mirada de los expertos citados por la asociación alemana de discográficas.

A esto se suma otro factor: el "factor moda y estilo de vida", que también juega un papel importante en el regreso del formato.

Un clásico que encontró una nueva vida

El vinilo pasó de ser el principal soporte de la industria musical a convertirse en un formato que parecía destinado a desaparecer frente a la llegada del CD y, posteriormente, de la música digital.

Sin embargo, nunca dejó de tener seguidores. Con el tiempo, el interés de coleccionistas y nuevas generaciones permitió que recuperara protagonismo.

El Día Internacional del Disco de Vinilo funciona así como una oportunidad para recordar la evolución de una tecnología que cambió para siempre la manera de escuchar música y que, décadas después de su época dorada, todavía conserva un lugar especial entre quienes disfrutan de convertir una canción en toda una experiencia.