Diego Torres lleva su "Mi Norte & Mi Sur Tour" por Argentina y cerrará el año en el Movistar Arena

Diego Torres continúa expandiendo su "Mi Norte & Mi Sur Tour" después de una extensa recorrida por Europa, México y Latinoamérica. El artista tiene por delante una nueva etapa de conciertos que incluirá varias ciudades argentinas y que tendrá su gran cierre en Buenos Aires.

El cantante se presentará el 6 de diciembre en el Movistar Arena, escenario que ya conoce muy bien y donde volverá a encontrarse con su público para despedir el año.

Una gira que vuelve a recorrer Argentina

La próxima etapa comenzará el 11 de septiembre en Córdoba y continuará el 19 de septiembre en La Plata. Luego, Torres llevará el tour fuera del país con presentaciones en Miami y San Juan, Puerto Rico, el 1 y 3 de octubre respectivamente.

En noviembre llegará una extensa recorrida por Argentina. El cantante visitará Mar del Plata, Junín, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén.

Después de esas presentaciones, el tour cruzará nuevamente las fronteras para llegar a Montevideo, el 3 de diciembre, antes de regresar a Buenos Aires para la última función.

El recorrido internacional de Diego Torres

La gira tuvo un intenso comienzo durante abril, cuando Diego Torres inició su recorrido europeo en Madrid.

El itinerario incluyó distintas ciudades españolas como Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla, La Palma y Valencia. Más tarde, el artista continuó su camino por México y Perú, donde consiguió agotar todas las localidades.

Ese recorrido le permitió reforzar la presencia de su música en diferentes mercados de Iberoamérica y preparar el terreno para una nueva etapa de conciertos.

Las canciones de "Mi Norte y Mi Sur"

El tour presenta en vivo las canciones de "Mi Norte y Mi Sur", el álbum que Diego Torres lanzó en 2025.

El trabajo representa su decimoquinto lanzamiento discográfico, si se tienen en cuenta sus álbumes de estudio, trabajos en vivo y recopilaciones. En este nuevo capítulo de su carrera, el artista reúne canciones vinculadas con su identidad, sus raíces y una etapa de mayor madurez artística.

Entre los temas del disco aparece "Trepando Paredes", una canción que cuenta con la participación de Miranda!.

"Mejor Que Ayer", uno de sus temas más destacados

El repertorio también se conecta con su producción anterior a través de "Mejor Que Ayer", canción que forma parte del disco homónimo.

El tema mantuvo una fuerte presencia en las radios y logró ubicarse entre las canciones más escuchadas de 2025, consolidándose como una de las composiciones más reconocidas de su etapa reciente.

De esta manera, el espectáculo combina las nuevas canciones con parte de los temas que marcaron los últimos años de la carrera del cantante.

El gran cierre será en el Movistar Arena

El 6 de diciembre, Diego Torres regresará al Movistar Arena de Buenos Aires para ponerle el broche final a esta etapa de "Mi Norte & Mi Sur Tour".

La relación del artista con este escenario ya tiene una historia importante: a lo largo de su carrera realizó más de 11 presentaciones allí.

Por eso, la última fecha del año tendrá un significado especial para Torres, que volverá a uno de los escenarios donde construyó varios encuentros memorables con el público argentino.

Todas las próximas fechas

La agenda confirmada de "Mi Norte & Mi Sur Tour" incluye:

11 SEP: Córdoba, Argentina

Córdoba, Argentina 19 SEP: La Plata, Argentina

La Plata, Argentina 1 OCT: Miami, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos 3 OCT: San Juan, Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico 4 NOV: Mar del Plata, Argentina

Mar del Plata, Argentina 7 NOV: Junín, Argentina

Junín, Argentina 12 NOV: Rosario, Argentina

Rosario, Argentina 14 NOV: Santa Fe, Argentina

Santa Fe, Argentina 20 NOV: Mendoza, Argentina

Mendoza, Argentina 26 NOV: Bahía Blanca, Argentina

Bahía Blanca, Argentina 28 NOV: Neuquén, Argentina

Neuquén, Argentina 3 DIC: Montevideo, Uruguay

Montevideo, Uruguay 6 DIC: Buenos Aires, Argentina





Un cierre de año a pura música

Con una agenda que atraviesa Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, Diego Torres encara los últimos meses del año con un tour que combina su material más reciente con canciones que ya forman parte de su historia.

El recorrido tendrá su última parada el 6 de diciembre en Buenos Aires, donde el cantante celebrará junto a sus seguidores el cierre de una nueva etapa de una gira que ya pasó por distintos escenarios de Europa y América Latina.



