"Las canciones atraviesan la vida de mucha gente, ese es el regalo más lindo": Diego Torres presentó su nueva gira

Diego Torres se prepara para volver a recorrer la Argentina con "Mi Norte & Mi Sur Tour", la gira con la que continúa presentando su más reciente trabajo y repasando canciones que forman parte de su trayectoria. En ese contexto, el artista realizó un showcase acústico y una conferencia de prensa en ARTLAB, en Chacarita, donde compartió detalles de esta nueva etapa.

Durante el encuentro, Torres destacó especialmente la posibilidad de volver a encontrarse con el público de distintas ciudades del país. "Eso me pone muy feliz de poder visitar lugares", expresó al referirse a las distintas paradas que tendrá la gira, entre ellas Neuquén, Junín, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.

Diego Torres presentó su nueva gira "Mi Norte & Mi Sur Tour"

El recorrido por Argentina comenzará el 11 de septiembre en Córdoba y continuará por distintas ciudades hasta llegar al 6 de diciembre al Movistar Arena de Buenos Aires, donde tendrá su presentación de cierre.

Uno de los temas centrales de la charla fue también el vínculo que sus canciones mantienen con distintas generaciones. Torres contó que actualmente conviven en sus shows personas que lo siguen desde hace décadas con jóvenes que llegaron a su música a través de canciones más recientes como "Mejor Que Ayer".

"Las canciones te proponen esto que es mucho más grande de lo que uno se imagina, muy especial como las canciones atraviesan la vida de mucha gente, ese es el regalo más lindo de esta profesión", reflexionó.

Durante el showcase, el músico interpretó en formato acústico canciones como "Esa Mujer" y "Eres Tú", en una presentación que funcionó como anticipo de lo que será el regreso de su gira a los escenarios argentinos.