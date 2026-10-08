Dillom cuestionó el uso compulsivo del celular: "Te volvés un idiota y ni te das cuenta"

Dillom volvió a hablar sobre su mirada crítica hacia el uso cotidiano de la tecnología. Durante una entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, el músico reflexionó sobre su propia dependencia del teléfono y reconoció que pasar demasiado tiempo frente a las pantallas le genera una sensación de malestar y "estupidización".

En medio de la charla, el artista explicó que muchas veces utiliza el celular en busca de un estímulo constante y que ese comportamiento termina afectando su capacidad de atención.

Dillom habló sobre su relación con el celular y el uso compulsivo de las pantallas

"Te volvés un idiota y ni te das cuenta"

Dillom cuestionó especialmente el consumo automático de redes sociales y el tiempo que las personas pasan frente al teléfono sin registrar cuánto tiempo llevan conectadas.

En ese contexto, lanzó una frase que generó repercusión por su tono provocador: "Es más honesto ser adicto a la falopa que al celular". Con esa comparación, el músico apuntó a la manera en que el uso compulsivo de las pantallas puede instalarse en la vida cotidiana de forma casi imperceptible.

Según explicó, ese hábito produce una especie de atontamiento y reduce la capacidad de concentración. "Te volvés un idiota y ni te das cuenta", planteó durante la conversación.

Una reflexión que también atraviesa su próximo disco

La relación con las pantallas no aparece solamente como una preocupación personal. El tema también forma parte del universo conceptual de "La nueva violencia", su próximo álbum de estudio.

En otras entrevistas, Dillom contó que durante el proceso creativo del disco decidió alejarse temporalmente del teléfono y se instaló en una antigua casona en San Miguel del Monte. En el lugar, buscó recuperar actividades que, según relató, había dejado de lado, como leer libros y simplemente aburrirse.

Ese aislamiento también le permitió repensar su vínculo con la tecnología y con el consumo permanente de estímulos, una temática que terminó incorporándose al proceso de composición del nuevo material.

El músico cuestionó la necesidad constante de estar conectado y sus efectos en la atención

Su crítica a los celulares en los recitales

La reflexión se suma a otras declaraciones recientes del músico sobre el uso de los teléfonos durante los shows. Dillom manifestó su incomodidad frente a las cientos de pantallas que suelen aparecer durante los recitales y cuestionó las transmisiones en vivo de los conciertos, a las que calificó como "antiartistas".

Para el artista, el uso constante del celular puede modificar la experiencia de estar frente a un escenario y reemplazar parte de la conexión directa entre el público y quien está actuando.