Dillom presenta "La Nueva Violencia" en Buenos Aires: cuándo y dónde será el show
El artista cerrará el año en la ciudad con una presentación especial de su tercer álbum de estudio. Será el 12 de diciembre en LNV Club, el espacio que funcionará en el predio de Ferro.
Dillom vuelve a Buenos Aires para presentar en vivo La Nueva Violencia, su tercer álbum de estudio. El show será el sábado 12 de diciembre en LNV Club, un espacio creado especialmente para la ocasión en el predio del Estadio Ferro.
Publicado en agosto, La Nueva Violencia muestra una nueva etapa en la carrera del artista, con un sonido atravesado por el post-punk, el rock & roll y la electrónica. El disco aborda temáticas como el exceso, el deseo, el consumo y la sobreestimulación, con canciones pensadas para llevar su intensidad al escenario.
Una gira que recorre distintos países
La presentación en Buenos Aires llegará después de Las Noches Violentas, la serie de conciertos gratuitos que Dillom realizó en Buenos Aires, Ciudad de México y Rosario, y de su actual Gira Violenta.
Durante octubre y noviembre, el artista llevará su nuevo material por distintas ciudades de Argentina, Paraguay, Chile, México y Uruguay, antes de regresar a Buenos Aires para cerrar el año.
Dillom, nuevamente nominado a los Latin Grammy
El lanzamiento de La Nueva Violencia también coincide con una nueva nominación de Dillom a los Latin Grammy.
"Rojo Profundo", canción publicada en 2025 y considerada una de las primeras señales del sonido que luego tomaría forma en su nuevo álbum, compite este año en la categoría Mejor Canción de Rock.
Esta es su segunda nominación a los premios. En 2024 había sido reconocido por Por cesárea, que compitió como Mejor Álbum de Música Alternativa.
Además, Dillom estrenó recientemente el videoclip de "La Nueva Violencia", dirigido por Andrés Capasso y registrado durante las distintas ediciones de Las Noches Violentas realizadas en Buenos Aires, Ciudad de México y Rosario.
Con la gira en marcha y una nueva nominación internacional, Dillom prepara su regreso a Buenos Aires para presentar La Nueva Violencia en una noche especialmente pensada para su nuevo universo musical.
Entradas
Las entradas para el show de Dillom en Buenos Aires ya están disponibles a través de Enigma Tickets. El encuentro será el 12 de diciembre en LNV Club, predio de Ferro.