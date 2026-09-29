Dillom sorprendió a un fan y cumplió un sueño: cenó milanesas en su casa

La historia comenzó el 17 de septiembre, cuando un usuario de X identificado como Dillomillonario compartió una particular anécdota relacionada con su fanatismo por Dillom. En la publicación contó que tenía 15 remeras del artista, una por cada show al que había asistido.

Dillom aceptó la invitación y cenó milanesas en la casa de su fan

El fan relató además una conversación con su mamá, quien al ver una de las remeras le dijo: "Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer". Con humor, respondió: "Sí ma, ya me va a dar bola, le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos".

La publicación llegó hasta Dillom, quien decidió aceptar la invitación. Once días después, el artista se presentó en la casa del fan, ubicada en Almagro, y compartieron una cena con milanesas, convirtiendo aquella idea que parecía imposible en un encuentro real.

Después de la visita, el fan volvió a X para agradecerle el gesto: "Gracias amigo me cumpliste un sueño! Son unos genios, se los quiere y muchos éxitos en su gira".

La interacción continuó en redes sociales. Dillom respondió con humor: "gracias amigo perdon que no te dejamos ni una para almorzar mañana".

El encuentro se concretó once días después de la publicación en X

El fan volvió a contestarle y destacó el rol que tuvieron otros usuarios para que el encuentro pudiera concretarse: "De nada amigo! Son unos genios y les deseo lo mejor en lo que viene, sigan tocando que nosotros los vamos a ir a ver! Se los quiere y Aguante LNV", en referencia a La Nueva Violencia, el más reciente álbum del artista.

Así, una invitación hecha en tono de broma terminó convirtiéndose en una cena compartida y en un recuerdo especial para un seguidor que llevaba años acompañando a Dillom en sus shows.