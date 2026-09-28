Laurita Fernández y Diego Topa vuelven con Disney Celebra: cuándo y dónde comprar las entradas

Después del éxito de su edición 2024 y de haber recibido una nominación a los Premios Hugo 2025, "Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" vuelve a Buenos Aires para celebrar las fiestas con un espectáculo pensado para toda la familia.

La propuesta tendrá lugar el 22 de diciembre en el Movistar Arena, con dos funciones, a las 15:00 y a las 20:00. Diego Topa y Laurita Fernández estarán nuevamente al frente del show, acompañados por más de 30 artistas entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo.

Laurita Fernández y Diego Topa vuelven con Disney Celebra

Uno de los estrenos de esta edición será la incorporación de Woody y Buzz Lightyear, los personajes de Toy Story, que formarán parte del espectáculo por primera vez. También estarán Mickey Mouse, Minnie, Donald, Daisy y Goofy, junto a Anna y Elsa de Frozen y Rapunzel y Flynn de Enredados.

Cuándo y dónde comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación comenzará el 1 de octubre a las 13:00, a través de la plataforma oficial del Movistar Arena. Quienes abonen con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación mediante QR desde BNA+ MODO podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13:00, también a través del sitio oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación que paguen mediante QR desde BNA+ MODO.

Los menores de dos años no abonan entrada. Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio es acumulable con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación y estará vigente hasta agotar stock.

Woody y Buzz Lightyear se suman por primera vez al espectáculo

Un show con música y personajes de Disney

"Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" contará con canciones de películas como Frozen: Una aventura congelada, Moana: Un mar de aventuras, El Rey León, Encanto y, por primera vez, Toy Story, entre otros clásicos de Disney.

El espectáculo también tendrá un importante despliegue visual y musical y un final pensado para acompañar el tradicional encendido del árbol de Navidad.

"Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable", expresó Diego Topa.

Por su parte, Laurita Fernández señaló: "Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única".

La propuesta también contempla un área de regulación sensorial para quienes necesiten reducir estímulos durante el evento. Además, habrá un kit sensorial con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También se dispondrá de un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida que cuenten con CUD.