Verano 2027: Divididos, Ciro y Los Persas, Dillom, La K'onga y más artistas llegarán a Mar del Plata

Mar del Plata suma una nueva propuesta musical para el verano 2027. Del 22 al 31 de enero, Bendu Arena será escenario de seis fechas que reunirán a artistas y bandas de distintos géneros, con una programación encabezada por Divididos, Ciro y Los Persas, Dillom y El Plan de la Mariposa.

La apertura será el 22 de enero con El Plan de la Mariposa, banda oriunda de Necochea que continúa expandiendo su recorrido internacional después de sus presentaciones en Europa y Latinoamérica. El grupo también tiene previsto un nuevo show en el Movistar Arena de Buenos Aires el 31 de octubre.

El 23 de enero será el turno de Ciro y Los Persas. La banda liderada por Andrés Ciro Martínez atraviesa una etapa de actividad internacional y llegará a Mar del Plata después de su recorrido por distintas ciudades europeas.

La banda de Andrés Ciro Martínez se presentará el 23 de enero

La programación continuará el 28 de enero con Fiesta ¡FA!, el encuentro musical conducido por Mex Urtizberea, que propone una celebración con invitados y distintos momentos sobre el escenario. La fecha será parte de la agenda que el proyecto tiene prevista para este verano.

El 29 de enero tendrá una propuesta especialmente vinculada con la música popular y el baile: La Delio Valdez, La K'onga y Cande Domínguez compartirán la jornada en una noche que combinará cumbia, cuarteto y distintos ritmos.

El cuarteto llegará a Bendu Arena el 29 de enero

El 30 de enero llegará Dillom, una de las figuras de la escena urbana argentina, quien presentará su más reciente material, La Nueva Violencia, su tercer álbum de estudio.

El artista urbano se presentará el 30 de enero

El cierre de la programación será el 31 de enero con Divididos. La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llegará con su recorrido por distintos escenarios del país para ponerle el cierre a la programación de Bendu Arena.

La Aplanadora del Rock cerrará la programación el 31 de enero

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para los shows de verano en Bendu Arena estarán disponibles desde el viernes 2 de octubre a las 12 hs a través de Ticketek.