Dolly Parton y Miley Cyrus, un vínculo que va mucho más allá de la música: ¿podría heredar su fortuna?

La muerte de Dolly Parton volvió a poner el foco sobre el enorme legado que la artista construyó durante más de medio siglo de carrera. Además de su trayectoria musical, la cantante dejó una historia personal marcada por vínculos familiares y afectivos que fueron creciendo con el paso de los años.

Entre las personas más cercanas a su entorno aparece Miley Cyrus, con quien mantuvo una relación que fue mucho más allá de la música. Parton se convirtió en una figura especial para la familia Cyrus y, con el tiempo, también en una persona muy cercana a Miley.

Por eso, ante la pregunta sobre qué ocurrirá con el patrimonio de la estrella del country, el nombre de la cantante vuelve a aparecer. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre tener una relación cercana y ser beneficiaria de una sucesión.

Dolly Parton no tuvo hijos

Uno de los puntos centrales para entender las especulaciones sobre el futuro de su patrimonio es que Dolly Parton y Carl Dean no tuvieron hijos.

La pareja se casó en 1966 y permaneció unida durante casi seis décadas. A pesar de la enorme exposición pública de Parton, Dean mantuvo un perfil extremadamente bajo y se mantuvo alejado de la atención mediática.

Carl Dean falleció en marzo de 2025, dejando a Parton viuda después de una relación caracterizada por la discreción.

La cantante habló en distintas ocasiones sobre el hecho de no haber tenido hijos y reconoció que, posiblemente, su carrera habría tomado otro rumbo si hubiera sido madre. También consideró que esa circunstancia le permitió dedicar más tiempo a su trabajo artístico.

Pero detrás de esa realidad hubo además una experiencia personal especialmente dolorosa.

La situación que marcó a la cantante

Dolly Parton sufrió endometriosis y, cuando tenía 36 años, debió someterse a una histerectomía parcial.

La intervención tuvo un profundo impacto emocional para la artista, que durante un tiempo habló sobre el dolor que le provocó asumir que no podría ser madre.

Con el paso de los años, Parton construyó otros vínculos familiares. Sus sobrinos tuvieron un lugar importante en su vida, al igual que los hijos de personas cercanas.

Entre esas relaciones apareció especialmente la familia Cyrus.

Cómo comenzó su relación con Miley Cyrus

La conexión entre Dolly Parton y Miley Cyrus se remonta a los años 90, cuando la cantante de country conoció a Billy Ray Cyrus, padre de Miley.

Con el tiempo, Parton pasó a formar parte del universo familiar de los Cyrus y su relación con Miley se hizo todavía más visible cuando apareció en Hannah Montana.

En la exitosa serie de Disney, Parton interpretó a la recordada Aunt Dolly, un personaje extravagante y afectuoso que rápidamente se convirtió en uno de los vínculos especiales del entorno de la protagonista.

Pero la relación no quedó solamente en la ficción.

Para Miley, Dolly terminó convirtiéndose en una figura cercana, mientras que la estrella country ocupó un lugar especial dentro de su círculo familiar. Esa cercanía continuó incluso después de que Miley dejara atrás su etapa como protagonista de Hannah Montana.

La música también fortaleció el vínculo

La relación entre las dos artistas tuvo una importante dimensión musical.

Uno de los momentos más recordados llegó cuando Miley Cyrus y Dolly Parton interpretaron juntas "Jolene", uno de los grandes clásicos del repertorio de la cantante country.

También colaboraron en "Rainbowland", canción incluida en el álbum de Miley Younger Now.

En 2019, ambas volvieron a compartir escenario durante los Grammy, donde interpretaron nuevamente Jolene. La presentación mostró la conexión artística que habían construido y se convirtió en otro de los momentos destacados de su relación.

Así, con los años, el vínculo entre ambas quedó asociado tanto a la familia como a la música.

¿Miley Cyrus podría heredar la fortuna de Dolly Parton?

La cercanía entre las artistas explica por qué el nombre de la cantante aparece entre las personas que podrían estar vinculadas al futuro del patrimonio de Parton.

Sin embargo, no existe una confirmación que permita afirmar que Miley Cyrus heredará una parte determinada de la fortuna de la estrella del country.

El hecho de ser ahijada o de mantener una relación familiar y afectiva cercana no convierte automáticamente a una persona en heredera. En materia de sucesiones, son las disposiciones legales las que determinan quiénes recibirán los bienes y en qué proporción.

Por eso, sin conocer oficialmente el contenido del testamento o las decisiones sucesorias de Parton, no es posible asegurar que Miley vaya a recibir una parte específica de su patrimonio.

Un legado que supera cualquier fortuna

Más allá de las especulaciones sobre la herencia, la figura de Dolly Parton representa mucho más que un patrimonio económico.

Durante décadas, la artista construyó una carrera que la convirtió en una de las figuras más importantes de la música country y en un nombre reconocido mundialmente. Su influencia atravesó generaciones y también llegó a artistas que crecieron admirando su trayectoria.

Miley Cyrus es uno de los ejemplos más claros de esa conexión entre generaciones. Su relación con Parton comenzó desde un entorno familiar y terminó consolidándose también a través de la música.

Una historia que trascendió los escenarios

La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus se construyó mucho antes de que surgieran las preguntas sobre el patrimonio. Fue una conexión marcada por la familia, la televisión, las canciones compartidas y una admiración mutua que se mantuvo durante años.

Desde Hannah Montana hasta los escenarios de los Grammy, ambas compartieron momentos que quedaron registrados en la cultura popular.

Pero cuando se trata de una eventual herencia, el cariño y la cercanía no son suficientes. Solo las disposiciones legales podrán determinar quiénes serán finalmente los herederos de Dolly Parton y qué parte de su patrimonio recibirá cada uno.



