Dua Lipa inauguró una biblioteca dedicada a los libros censurados y a la libertad de expresión

Dua Lipa continúa ampliando su influencia más allá de la música. Este fin de semana, la cantante británico-albanesa inauguró en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente dedicado a promover la libertad de expresión a través de la literatura y a dar visibilidad a obras que, por diferentes motivos, fueron censuradas o cuestionadas.

El proyecto nació de la colaboración entre Service95, el club de lectura impulsado por la artista, y la histórica Livraria Lello, considerada una de las librerías más emblemáticas de Portugal. La biblioteca funcionará de manera permanente dentro del nuevo auditorio cultural del establecimiento, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, ganador del Premio Pritzker.

Dua Lipa inauguró en Portugal una biblioteca dedicada a libros censurados y a la libertad de expresión

Un refugio para los libros que desafían al poder

La colección reúne cerca de un centenar de títulos organizados en torno a cuatro ejes temáticos: poder, control, voz y memoria. Entre las obras seleccionadas figuran El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Felon, de Reginald Dwayne Betts, además de libros de autores como Salman Rushdie y Olga Tokarczuk.

Según explicó Dua Lipa, la selección incluye libros que "plantean preguntas o que han sido cuestionados", entre ellos obras prohibidas en algunos distritos escolares por abordar temas relacionados con la raza o la sexualidad, publicaciones vinculadas a la comunidad LGBTQIA+ cuya exhibición fue restringida y textos de escritores que incluso pagaron con su vida por defender sus ideas.

La artista presentó un espacio permanente con cien obras que invitan a reflexionar sobre el poder, la memoria y la censura

"Esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer", expresó la cantante durante la presentación.

Además, invitó al público a visitar el espacio y aseguró que "a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él".

Su apuesta por el mundo literario

La inauguración de la biblioteca coincide con un año de fuerte crecimiento de Dua Lipa dentro del ámbito cultural. En octubre, la cantante asumirá la curaduría de la 19.ª edición del Festival de Literatura de Londres, donde será la encargada de seleccionar autores, diseñar la programación y coordinar las actividades de uno de los encuentros literarios más importantes del Reino Unido.

De esta manera, la artista reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y la difusión de voces que invitan a cuestionar, reflexionar y ampliar perspectivas, consolidando un perfil que trasciende el escenario musical.