Duki presentó "Clutch": el nuevo templo del básquet que reunió a la "Generación Dorada", artistas y streamers en una noche única

El básquet y la música se encontraron en una misma cancha. Duki presentó "Clutch", su nuevo proyecto dedicado a uno de los deportes que más disfruta, y convirtió la inauguración en una jornada que reunió a grandes referentes del básquet argentino, artistas, streamers y figuras del entretenimiento.

Ubicado en Vicente López, el nuevo espacio abrió sus puertas con una propuesta que busca reunir tanto a jugadores experimentados como a aficionados que simplemente disfrutan de compartir una cancha.

La apertura tuvo partidos, competencias, música, contenidos digitales y una transmisión especial de NBA Latam, que acompañó el lanzamiento con un pre-game show.

Una apertura con la NBA como invitada especial

La jornada comenzó con un pre-game show de NBA Latam, que se transmitió en vivo a través de su canal de YouTube.

La propuesta incluyó juegos, actividades y contenidos especiales relacionados con el básquet. Además, significó la primera vez que la liga acompañó en Argentina la apertura de un espacio de este tipo impulsado por un artista.

De esta manera, la inauguración de Clutch no quedó limitada a la apertura de una nueva cancha, sino que también tuvo una fuerte presencia del entretenimiento y de los contenidos digitales.

Básquet para todos: tiros libres, triples y desafíos

Durante el evento, los invitados y el público pudieron participar de diferentes dinámicas relacionadas con el deporte.

Entre las actividades hubo torneos de tiros libres, triples y lanzamientos desde mitad de cancha, además de otras propuestas pensadas para que los asistentes pudieran ponerse a prueba.

También estuvo presente Rosco, la mascota oficial de la Asociación de Jugadores de Básquet, que se sumó a la celebración.

La idea detrás de estas actividades fue mantener el espíritu participativo de Clutch y permitir que quienes asistieran pudieran vivir la experiencia desde adentro, más allá de observar los partidos.

Duki vs. Grego Rossello: un partido lleno de figuras

Uno de los grandes momentos de la inauguración fue el partido entre el equipo de Duki y el equipo de Grego Rossello.

El encuentro reunió a varios nombres históricos del básquet argentino. Entre ellos estuvieron Andrés "Chapu" Nocioni, Carlos Delfino, Walter Herrmann y Alejandro "Puma" Montecchia, integrantes de una generación que marcó un antes y un después para el deporte nacional.

También participó Facundo Campazzo, referente de la Selección Argentina y una de las figuras más reconocidas del básquet argentino.

La cancha también recibió a representantes de la música, el streaming y los medios.

Entre los invitados estuvieron Tiago PZK, Khea, MKS, Coco, Davoo, Rusherking, Coscu, Nati Jota, Diego Leuco, Luli González, Sofi Martínez y Marti Benza, entre otros.

Así, el partido terminó convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la noche y permitió cruzar dos mundos que tienen una fuerte presencia entre las nuevas generaciones: el deporte y la cultura digital.

El equipo de Duki

El equipo de Grego Rossello

Un espacio pensado para vivir el básquet

Clutch fue diseñado como un lugar de encuentro para quienes practican básquet en distintos niveles.

El complejo cuenta con una cancha principal de medidas oficiales y parqué de nivel profesional, además de un espacio destinado al formato 3x3 y dos pantallas.

La propuesta busca que tanto quienes juegan de manera profesional como quienes practican el deporte de forma amateur puedan encontrar un lugar con infraestructura pensada para disfrutar la experiencia.

El homenaje a la Generación Dorada

Uno de los elementos que más se destaca dentro del espacio es el mural dedicado a la Generación Dorada.

La obra funciona como homenaje al seleccionado argentino que marcó una época y consiguió algunos de los resultados más importantes de la historia del básquet nacional.

La presencia de este mural acompaña una propuesta que combina instalaciones deportivas, tecnología y referencias a la historia del deporte argentino.

El mural dedicado a la Generación Dorada

El sueño detrás de Clutch

Para Duki, el proyecto busca ir más allá de contar con una cancha de básquet.

El artista explicó el objetivo que tuvo desde el comienzo al desarrollar el espacio: "Quisimos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse profesional tenga esa oportunidad".

La frase resume el espíritu con el que nació Clutch: ofrecer una experiencia cercana a la del alto rendimiento, independientemente del nivel de quien llegue a jugar.

De la música al deporte

La inauguración de Clutch representa además un nuevo proyecto para Duki fuera de la música, aunque mantiene una conexión directa con una de sus grandes pasiones.

El artista trasladó parte de su identidad y de su vínculo con la cultura urbana hacia un espacio pensado específicamente para el básquet.

Con una cancha profesional, una propuesta 3x3, tecnología, actividades y un homenaje a la Generación Dorada, Clutch se presentó como un nuevo punto de encuentro para la comunidad basquetbolística.

La apertura reunió en un mismo lugar a leyendas del deporte, jugadores, artistas, streamers y aficionados, en una noche que mostró que la pasión por el básquet puede unir escenarios muy diferentes.