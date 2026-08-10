Duki se mete de lleno en el básquet: se asoció con Grego Rossello y presentó "Clutch x Duki"

Duki sumó un nuevo proyecto a su carrera, esta vez lejos de los escenarios pero muy cerca de una de sus grandes pasiones: el básquet. El artista argentino se incorporó como socio de Clutch Básquet, el espacio impulsado por Grego Rossello, y juntos presentaron oficialmente "Clutch x Duki", una propuesta que busca convertir la cancha en un punto de encuentro entre el deporte, la música y la cultura urbana.

La alianza fue anunciada a través de las redes sociales de Grego Rossello, quien compartió imágenes del nuevo espacio y presentó la incorporación del músico al proyecto. "Una nueva casa. Un nuevo capítulo. Esto recién empieza", escribió el creador de contenido, anticipando que la iniciativa apunta a mucho más que la apertura de una cancha.

Duki y Grego Rossello unen básquet, música y cultura urbana con "Clutch x Duki"

El nuevo espacio cuenta con una superficie profesional de alto rendimiento, un diseño que incorpora el característico logo de las cuatro D en el centro y un mural dedicado a diferentes referentes del básquet argentino e internacional. La presentación también estuvo acompañada por un spot publicitario filmado en la propia cancha, reforzando la identidad del proyecto y su vínculo con la escena joven.

Duki participó de diferentes encuentros y contenidos organizados por el espacio, que con el tiempo se convirtió en un punto de reunión para músicos, streamers, humoristas, creadores de contenido y figuras de la escena urbana.

Ahora, con Duki como socio, Clutch busca llevar esa combinación a un nuevo nivel. "Clutch x Duki" se presenta así como un proyecto que reúne dos universos que ya tenían un vínculo natural y que, a partir de esta nueva etapa, buscan construir un espacio propio dentro de la cultura urbana argentina.

"Esto recién empieza" es, por ahora, la frase que define el comienzo de esta nueva sociedad.