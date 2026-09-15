El día que Ángela Torres descubrió que Luciano Pereyra había escrito la canción de Simona

Luciano Pereyra no solo construyó su carrera como intérprete. A lo largo de los años también compuso canciones para otros artistas, algunas de las cuales llegaron a formar parte de reconocidas ficciones de la televisión argentina. Una de ellas fue "No juegues con mi corazón", el tema que Ángela Torres interpretó en Simona, la telenovela emitida por El Trece en 2018.

Luciano Pereyra y Ángela Torres, unidos por una canción de Simona

El recuerdo volvió a circular en redes sociales a partir de un encuentro que ambos tuvieron el año pasado en un programa de streaming. En ese momento, Luciano le contó a Ángela que había sido el autor de la canción que ella había cantado en la ficción.

"Yo tuve el honor de componer una canción que ella cantó para Simona", contó el músico. La reacción de Ángela fue inmediata: "¡No! ¿Esa la hiciste vos?". Luciano comenzó entonces a cantar la canción y Ángela se sumó, demostrando que, años después de haberla interpretado en la ficción, todavía podía recorrerla con la misma soltura vocal.

El intercambio también permitió recuperar una canción que quedó asociada a la voz de Ángela y a su paso por Simona, donde la música tuvo un lugar central en la construcción de su personaje.

De "No juegues con mi corazón" a "Me enamoré de ti"

Otro de los temas compuestos por Luciano Pereyra que tuvo una fuerte presencia en la televisión argentina fue "Me enamoré de ti", interpretado por David Bisbal. La canción fue el tema principal de Los ricos no piden permiso, ficción de El Trece emitida en 2016.

Con el tiempo, Pereyra también llevó la canción a su propio repertorio y realizó una versión junto al reconocido pianista chino Lang Lang. La colaboración fue grabada a distancia y el videoclip se filmó en Luján, ciudad natal del cantante.

Más recientemente, "Me enamoré de ti" volvió a tener una nueva versión en clave de cumbia junto a Sebastián Mendoza, incluida en el disco Ahora las bailamos.