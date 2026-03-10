El feat menos pensado: Luciano Pereyra se puso el delantal con Paulina Cocina

El universo musical y el gastronómico se cruzaron en un encuentro tan inesperado como entretenido. Luciano Pereyra fue el invitado de la primera sesión de 2026 del programa de Paulina Cocina, donde juntos se animaron a preparar unas mollejitas mientras conversaban sobre música, recuerdos y secretos culinarios.

Durante la charla, el cantante oriundo de Luján se mostró relajado y divertido, repasando momentos de su infancia y sus primeros acercamientos a la cocina. Incluso confesó una curiosidad que sorprendió a muchos: no sabe pelar cebolla. Sin embargo, aseguró que en materia de parrilla se defiende bastante bien y compartió algunos tips para el asado.

Luciano Pereyra se animó a la cocina junto a Paulina Cocina

En ese recorrido por sus raíces, Pereyra recordó la influencia de sus padres, Ángel y Ángela, en su formación. "Mi papá me dio la pasión, pero mi mamá la razón. Mi mamá me decía: ‘¿Te gusta la guitarrita? A estudiar'", relató entre risas, evocando cómo comenzó su vínculo con la música.

El encuentro también dejó lugar para una anécdota muy particular de su adolescencia. Ante la pregunta de Paulina sobre su primera canción, el artista recordó que la escribió para una maestra de la que se enamoró. "Estuvo 15 días, me enamoró y se fue", contó, despertando carcajadas durante la charla.

La química entre ambos fue tal que el propio Pereyra respondió luego en redes sociales agradeciendo la invitación: "La próxima te hago el asadito. Gracias por tu invitación, tu buena cocina y tu buena vibra", escribió el cantante.

Luciano Pereyra pasó por la cocina de Paulina Cocina y sorprendió con historias de su infancia

Mientras tanto, el artista se prepara para reencontrarse con su público en Buenos Aires con dos presentaciones muy esperadas: el 13 y 14 de marzo en el Movistar Arena, donde continuará presentando su "Te Sigo Amando Tour", una gira que reafirma el gran momento que atraviesa en su carrera.

Entre guitarras, anécdotas y parrilla, esta inesperada colaboración dejó claro que, además de cantar, Luciano Pereyra también sabe ganarse al público... desde la cocina.