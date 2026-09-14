El inesperado futuro de Gladys, la Bomba Tucumana: "Si me meto de lleno, dejaría la música"

Gladys, "La Bomba Tucumana", fue una de las invitadas de La noche de Mirtha y sorprendió al contar que evalúa dar un giro en su carrera para incursionar nuevamente en la política.

Durante la conversación con Juana Viale, la artista recordó que ya tuvo un acercamiento a la actividad política y aseguró que actualmente se siente preparada para asumir un compromiso mayor. "Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada", afirmó.

Gladys, la Bomba Tucumana, quiere dar un giro a su vida: podría dejar la música por la política

Al explicar sus motivos, Gladys destacó su interés por el trabajo social y por estar cerca de las personas. "Me gusta mucho la parte social, estar más cerca de la gente", sostuvo, y remarcó que se considera una "ciudadana de a pie" porque, según explicó, vive una realidad diferente a la de algunos dirigentes políticos.

La cantante también habló sobre su historia personal y laboral. "Yo soy una persona humilde, de laburo. Toda mi vida trabajé, hace 45 años que me dedico a la música", señaló.

En ese sentido, reveló que su eventual ingreso a la política implicaría una decisión importante en su carrera artística. "Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca", afirmó durante la mesaza.

Además, durante el programa, Gladys se refirió a la situación económica del país y expresó su mirada sobre la inflación. También protagonizó un cruce de opiniones al hablar de las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Virginia Gallardo, a quienes cuestionó por sus declaraciones públicas.