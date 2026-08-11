El insólito pedido de Joaquín Levinton a una nena de 11 años en "Es Mi Sueño": "Es para el despertador"

Margarita Ponce, de apenas 11 años, volvió a destacarse en "Es Mi Sueño" y recibió una de las mejores devoluciones de la jornada. Su interpretación impresionó nuevamente al jurado, que no solo elogió sus condiciones vocales, sino que también protagonizó un divertido momento después de su presentación.

Todo comenzó cuando Joaquín Levinton le hizo un particular pedido a la pequeña participante. "Me gustaría tener una grabación de voz de cuando decís ‘muchas gracias'. Es para el despertador", le propuso el músico, provocando risas en el estudio.

Guido Kaczka no quiso quedarse afuera de la situación y se sumó al pedido: "Después me lo pasás". Finalmente, Margarita grabó el audio y Levinton comenzó a reproducirlo varias veces, generando nuevas risas entre sus compañeros y distendiendo el momento posterior a la presentación.

Los elogios del jurado a Margarita

Más allá de la divertida situación, Margarita volvió a recibir grandes elogios por parte del jurado. Después de cantar, la participante contó cómo se había sentido sobre el escenario: "Estoy muy contenta, me sentí nerviosa pero estoy bien", expresó.

Levinton volvió a destacar sus condiciones vocales y le dejó un consejo para sus próximas presentaciones: "Es inmensa la voz que tenés. Parecés una señora adulta que canta bárbaro. Me volvió a gustar, como siempre, pero mi consejo es que creas más en vos misma porque no tenés nada que temer".

Por su parte, Jimena Barón le otorgó el puntaje más alto y destacó especialmente la capacidad de Margarita para transmitir emociones a través de las canciones.

Jimena Barón destacó la sensibilidad de Margarita

"Acá traés letras muy profundas. Vos dijiste que escuchás lentos, que escuchás pop, y no sé si vos terminás de registrar la inmensidad de las letras. No sos solo una nena que canta, vos transmitís muchísimo cuando lo hacés", señaló la artista.