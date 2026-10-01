El Mató a un Policía Motorizado cierra el año en La Plata

El Mató a un Policía Motorizado confirmó su último show del año en la ciudad que vio nacer a la banda. El grupo se presentará el sábado 19 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, como parte de la programación de Noches Capitales 2026.

La venta general de entradas comenzará el jueves 1 de octubre a las 12 horas a través de Livepass. Además, habrá un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

El Mató cerrará el año en el Hipódromo de La Plata

Un cierre de año en La Plata

La fecha llegará después del reciente regreso de la banda al Movistar Arena, donde se presentó con localidades agotadas.

El show en La Plata funcionará como una nueva oportunidad para recorrer el repertorio de una banda que lleva dos décadas de trayectoria y que durante los últimos años amplió su recorrido por distintos escenarios de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y otros destinos.

Durante 2025, El Mató celebró sus 20 años con una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias, donde repasó la trilogía de EPs editados entre 2005 y 2008: Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos.

En ese período también realizó presentaciones internacionales en ciudades como Ciudad de México, Madrid y Barcelona, además de participar en festivales de Chile, Colombia y México. La banda también llevó su música a distintas ciudades de Estados Unidos.

La agenda de Noches Capitales 2026

El show de El Mató será una de las últimas fechas de la programación de Noches Capitales 2026 en el Hipódromo de La Plata.

El ciclo continuará el 23 de octubre con La Konga y seguirá el 14 de noviembre con Babasónicos. El 21 de noviembre será el turno de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, mientras que el 28 de noviembre llegará Un Poco de Ruido.

La agenda continuará el 4 de diciembre con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo y el 5 de diciembre con Serú Girán por Lebón y Aznar.

Finalmente, El Mató a un Policía Motorizado llegará al Hipódromo el 19 de diciembre para cerrar el año con una presentación en su ciudad de origen.

Cuándo comprar las entradas

Las entradas para El Mató estarán disponibles desde el jueves 1 de octubre a las 12 horas a través de Livepass, con todos los medios de pago habilitados y la posibilidad de acceder a 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.