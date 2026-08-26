El mundo de la música despide a Dolly Parton: Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney y otros artistas internacionales le dedicaron emotivos mensajes

La muerte de Dolly Parton, ocurrida el martes 25 de agosto a los 80 años, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música. La legendaria artista, considerada una de las grandes referentes del country, dejó una trayectoria de más de seis décadas y un repertorio que trascendió géneros y generaciones.

Su partida generó rápidamente una ola de mensajes de despedida entre artistas que la admiraron, trabajaron con ella o tuvieron la posibilidad de compartir distintos momentos a lo largo de su extensa carrera. Taylor Swift, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Celine Dion, Sia, Katy Perry, Elton John, Paul McCartney y Eminem, entre otros, utilizaron las redes sociales para recordar su talento, su generosidad y la huella que dejó en la industria.

Taylor Swift recordó la sensibilidad y fortaleza de Dolly

Una de las primeras figuras en reaccionar fue Taylor Swift, quien publicó un extenso mensaje para despedir a la referente del country.

La cantante destacó especialmente la combinación de sensibilidad y fortaleza que caracterizaba a Parton y resaltó la manera en que siempre defendió su lugar como artista.

Swift expresó su agradecimiento por todo lo que Dolly dejó a sus seguidores y por la inspiración que transmitió a distintas generaciones.

La admiración entre ambas también tenía una dimensión artística: Swift pertenece a una generación de músicos que creció con el legado de Parton como una de las grandes referentes de la composición y la música country.

Taylor Swift pays tribute to Dolly Parton:



"A world without Dolly doesn't feel possible, real, or right. But because of the eternally generous way she spent her time on this earth and the countless lives she changed for the better, her legacy will be an everlasting one. She was... pic.twitter.com/GuKiMMXJ8X — Pop Base (@PopBase) August 26, 2026

Sabrina Carpenter: "Nunca habrá otra como tú"

Para Sabrina Carpenter, la despedida tuvo además un componente personal. La joven cantante había compartido recientemente una colaboración con Parton en "Please Please Please", incluida en el álbum Short n' Sweet.

Carpenter acompañó su mensaje con imágenes del encuentro y recordó especialmente la calidez, el humor y la sabiduría que encontró en la legendaria artista.

"Nunca habrá otra como tú", escribió la cantante, quien destacó la importancia de haber podido compartir conversaciones, risas y música con Parton.

Beyoncé agradeció haber podido trabajar con ella

Otra de las grandes artistas que despidió a Dolly fue Beyoncé, quien había trabajado con ella en Cowboy Carter.

El vínculo entre ambas estuvo relacionado con "Jolene", uno de los clásicos más importantes del repertorio de Parton, que Beyoncé reinterpretó para su álbum dedicado a las raíces del country.

En su despedida, Beyoncé resaltó el arte, corazón, generosidad, humor y espíritu emprendedor de Parton. También aseguró sentirse honrada por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella y agradeció el impacto que tuvo en el mundo.

Beyoncé pays tribute to Dolly Parton:



"Dolly, you were the barometer. The North Star. Bold and brilliant. Talented and tenacious. You taught so many lessons on how to be uniquely oneself. I am grateful for your art, your heart, your generosity, your humor, your entrepreneurship.... pic.twitter.com/8yXPNuasBp — Pop Crave (@PopCrave) August 26, 2026

Celine Dion: "Fuiste luz pura"

Desde Canadá también llegó un sentido homenaje. Celine Dion compartió un mensaje en el que recordó a Parton como una persona especialmente bondadosa y generosa.

La cantante expresó su tristeza por la partida de quien consideró una de las voces más alegres que tuvo la música.

Su mensaje se sumó a las numerosas muestras de afecto que llegaron desde distintos países después de conocerse la noticia.

Dolly...you were pure light, with a kind heart and a generous spirit. We will now be missing one of the most joyful voices this world has ever known. Thank you for the music, the laughter, and the love you gave us all. We will always love you. Rest in peace, Dolly.



- Celine... pic.twitter.com/uskRmbsTUE — Celine Dion (@celinedion) August 26, 2026

Sia recordó una colaboración de 2018

Sia también se sumó a las despedidas. La cantante australiana había trabajado con Parton en "Here I Am", canción que ambas grabaron en 2018.

Para homenajearla, Sia publicó una imagen relacionada con la característica estética de la estrella del country y la acompañó con un breve mensaje.

"Un honor y un privilegio; se te echará muchísimo de menos, leyenda", escribió.

Katy Perry destacó su capacidad para romper estereotipos

Katy Perry eligió recordar a Dolly a través de varias imágenes de encuentros que compartieron.

La cantante destacó especialmente que Parton había sido una referente por su capacidad para desafiar los estereotipos durante décadas.

Además, Perry decidió homenajearla durante una de sus presentaciones en San Luis Potosí, donde interpretó una de sus canciones.

Elton John: "Una artista gigantesca e irreemplazable"

Entre las figuras que expresaron públicamente su tristeza también estuvo Elton John.

El músico británico aseguró estar "consternado y desolado" por la muerte de Parton y la definió como una "artista gigantesca e irreemplazable".

John también destacó la bondad que caracterizaba a la cantante y se sumó así a la extensa lista de músicos internacionales que lamentaron su partida.

El mensaje de Elton John

Paul McCartney recordó a Dolly y "Let It Be"

Uno de los homenajes más especiales llegó de Paul McCartney, quien recordó su primer encuentro con Parton en el Grand Ole Opry, uno de los escenarios fundamentales de la música country.

El exintegrante de The Beatles también destacó la versión que Dolly realizó de "Let It Be", incluida en su álbum Rockstar, publicado en 2023.

McCartney elogió su talento como compositora, cantante y filántropa, y recordó con especial cariño aquella colaboración.

La relación entre ambos artistas quedó marcada por el respeto mutuo y por la admiración que Parton sentía por la música de The Beatles.

Eminem recordó una carta que recibió de la artista

El rapero Eminem también encontró una manera personal de despedir a Dolly Parton.

El artista compartió la carta que la cantante le había enviado después de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Eminem recordó que, aunque sus carreras estuvieron vinculadas a géneros muy diferentes, aquel gesto de Parton tuvo un significado especial para él.

"Lamento que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos, pero recibir esta nota de Dolly realmente tuvo un impacto en mí", expresó.

I'm sorry we never got a chance to meet, but getting this note from Dolly really had a an impact on me. She definitely didn't have to take the time to do it. Even for a kid who mostly listened to rap music, she was an icon. A superstar in every sense. Rest easy Dolly. And thank... pic.twitter.com/LPHi3cKe5m — Marshall Mathers (@Eminem) August 25, 2026

Una despedida que atraviesa generaciones

Cada artista la recordó desde un lugar diferente: algunos por haber trabajado con ella, otros por haber compartido escenarios y varios simplemente desde la admiración por una trayectoria que marcó a generaciones enteras.

La repercusión de su muerte también refleja hasta qué punto Parton consiguió superar las fronteras del country. Su música, su personalidad y su trabajo solidario la transformaron en una figura cultural reconocida mucho más allá de Estados Unidos.

El legado de Dolly Parton permanece

La partida de Dolly Parton deja un enorme vacío en la música, pero también un legado difícil de igualar. Sus canciones continuarán formando parte del repertorio de nuevas generaciones y sus colaboraciones quedarán como testimonio de la influencia que ejerció sobre artistas de estilos muy diferentes.

De "Jolene" a "I Will Always Love You", pasando por "9 to 5", su obra logró atravesar décadas y convertirse en parte de la cultura popular.

Los mensajes de quienes hoy la despiden dejan una última muestra de esa dimensión: Dolly Parton no solo fue una de las grandes voces del country, sino una artista capaz de inspirar, emocionar y unir a músicos de generaciones y géneros completamente distintos.



