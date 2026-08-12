El niño de Baby Shark creció: tiene 17 años y ahora quiere convertirse en estrella del K-pop

Hace una década, millones de personas lo vieron bailar junto al famoso tiburón animado sin imaginar que aquel videoclip terminaría convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de internet.

Hoy, Park Geon-roung tiene 17 años y está listo para dejar atrás aquella imagen infantil para mostrar una faceta completamente diferente.

El joven surcoreano volverá a estar relacionado con el universo de Baby Shark, pero esta vez desde otro lugar. Bajo el nombre artístico Baby Shark Boy, prepara su primer sencillo digital como cantante y dará sus primeros pasos dentro de la escena del K-pop.

Quién es el niño que apareció en Baby Shark

Park Geon-roung tenía apenas siete años cuando participó en el videoclip de Pinkfong Baby Shark Dance, estrenado en 2016.

En aquel video compartió protagonismo con Elaine Kim Johnston, mientras que la cantante coreano-estadounidense Hope Segoine, que tenía 10 años en ese momento, fue quien interpretó la canción.

Park no participó de la grabación vocal del tema. Su papel estuvo concentrado en la coreografía y en la actuación frente a cámara, pero su presencia terminó convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles del videoclip.

Con el paso de los años, aquella producción se transformó en un fenómeno global.

El video que rompió todos los récords

El videoclip de Baby Shark consiguió convertirse en el video más visto en la historia de YouTube. Actualmente supera los 17.200 millones de reproducciones, de acuerdo con datos citados por The Korea Herald.

El fenómeno alcanzó tal magnitud que en 2020 desplazó a "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, del primer puesto entre los videos más reproducidos de la plataforma.

Para Park, aquella experiencia quedó asociada a su infancia y a una canción que millones de personas en todo el mundo reconocieron durante los últimos años.

"Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí", expresó el joven en un comunicado difundido por The Pinkfong Company.

Diez años después, Park vuelve con una nueva identidad

El vínculo con Baby Shark nunca desapareció completamente. En 2025, Park volvió a participar en una serie de videos cortos relacionados con el décimo aniversario de la canción.

Ahora, sin embargo, su regreso tiene un objetivo diferente. A sus 17 años, busca presentarse con una identidad propia y mostrar una faceta artística que va mucho más allá de aquel niño que apareció bailando en el videoclip.

Para esta nueva etapa eligió el nombre artístico Baby Shark Boy, una referencia directa a la franquicia que marcó sus primeros años de exposición pública.

"WAVE", la canción con la que quiere comenzar su carrera

El próximo paso llegará el 20 de agosto, cuando Park lance "WAVE", su primer sencillo digital.

La canción estará interpretada en coreano y tendrá una participación especialmente importante: contará con Joohoney, integrante de Monsta X, como artista invitado.

Además de ponerse frente al micrófono, Park participó en la escritura de la canción. El joven figura como coautor de la letra, una decisión que busca darle mayor identidad al proyecto y permitirle contar una historia desde su propia experiencia.

El lanzamiento representa así mucho más que una vuelta al universo que lo hizo famoso: es su primera oportunidad de mostrar su propia voz.

Su relación con el K-pop viene desde hace tiempo

Aunque su debut como cantante es reciente, el interés de Park por el K-pop no comenzó ahora.

Según Forbes, el joven ha compartido en sus redes sociales diferentes coreografías de canciones de artistas y grupos como PSY, ZICO, Dynamicduo, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids.

También participó junto a un amigo en el popular desafío de baile de "Mamushi", canción de Megan Thee Stallion y Yuki Chiba.

De esta manera, su nuevo proyecto aparece como una continuación natural de una afición que Park ya había mostrado públicamente a través de las redes.

Joohoney, la figura del K-pop que lo acompañará

La participación de Joohoney agrega otro atractivo al lanzamiento. El rapero, cantante y productor forma parte de Monsta X, grupo con el que debutó en 2015.

A lo largo de su trayectoria, el músico acumuló créditos como compositor y productor en diferentes trabajos de la agrupación.

Además, existe una conexión particular entre Joohoney y el universo de Baby Shark. Durante el enorme auge de la canción en Corea del Sur, entre 2018 y 2019, Monsta X fue uno de los grupos de K-pop que realizó la coreografía del tema en televisión.

Ahora, años después, uno de los integrantes del grupo acompañará a Park en el comienzo de su nueva etapa musical.

Un documental para contar qué pasó durante estos diez años

El proyecto no terminará con el lanzamiento de "WAVE". The Pinkfong Company también prepara "WAVE: A Boy's Record", un documental detrás de cámaras que recorrerá el camino de Park desde la grabación de Baby Shark hasta su presente.

La producción buscará mostrar qué ocurrió durante la década que separó aquella aparición infantil de su nuevo proyecto musical.

La intención es presentar a Park como una persona y artista con una historia propia, más allá del personaje infantil que quedó asociado para siempre con el tiburón animado.

No será un debut tradicional de K-pop

A pesar de que Park comenzará a cantar y contará con la colaboración de una figura reconocida del género, The Pinkfong Company aclaró que "WAVE" no representa un debut tradicional como idol de K-pop.

La empresa explicó a The Korea Herald que se trata de un proyecto puntual y que las próximas actividades artísticas de Park dependerán de la respuesta que consiga el sencillo.

Por ahora, el objetivo parece claro: aprovechar esta oportunidad para mostrar una faceta desconocida y comenzar a construir una identidad propia después de haber sido, durante años, uno de los rostros infantiles más reconocibles de internet.

De Baby Shark a una nueva historia

El cambio resulta llamativo: aquel niño que se hizo conocido bailando frente a una cámara ahora tiene 17 años, escribe sus propias canciones y se prepara para presentarse como artista.

El próximo 20 de agosto, "WAVE" marcará el comienzo de esta nueva etapa. Será la primera vez que Park Geon-roung pueda contar su historia a través de su propia música.



