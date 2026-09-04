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El pasado militante de Nicki Nicole: "Soy militante desde chica"

La cantante rosarina habló en Ferné con Grego sobre su adolescencia, su participación en distintas marchas y la perspectiva feminista que construyó con el paso de los años.

Cecilia Andrea Bello
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Nicki Nicole fue una de las invitadas a Ferné con Grego y, durante la entrevista, habló sobre distintos aspectos de su infancia y adolescencia. En ese recorrido, recordó su participación en movilizaciones estudiantiles y sociales y aseguró que es militante desde chica.

"Yo soy militante desde chica. Marchaba por el boleto estudiantil, por el aborto, por la noche de los lápices. Iba a todas las marchas", contó la artista rosarina.

La cantante también se refirió a la perspectiva feminista que fue construyendo a lo largo de los años. En ese sentido, reconoció que con el tiempo pudo identificar y cuestionar determinadas actitudes y pensamientos machistas que anteriormente tenía naturalizados.

Una faceta que Nicki Nicole ya había compartido

La participación de Nicki Nicole en distintas movilizaciones no es una faceta que la artista haya revelado por primera vez. En entrevistas anteriores, la cantante rosarina ya había hablado sobre su adolescencia, sus estudios y las condiciones en las que dio sus primeros pasos, compartiendo distintos aspectos de su vida antes de alcanzar la popularidad.

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 Nicki Nicole recordó su pasado militante y su participación en distintas marchas durante su adolescencia 

En esta oportunidad, durante su charla en Ferné con Grego, volvió a referirse a esa etapa y contó cómo desde joven participaba de marchas y reclamos sociales, entre ellos los vinculados al boleto estudiantil, el aborto y La Noche de los Lápices.

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