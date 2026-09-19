El Polaco y Brian Sarmiento se cruzarán en el ring de "Párense de Manos IV"

El Párense de Manos IV ya tiene uno de sus enfrentamientos confirmados y tendrá como protagonistas a dos figuras provenientes de ámbitos diferentes. El Polaco se subirá al ring para enfrentarse al exfutbolista Brian Sarmiento.

El duelo fue presentado oficialmente con ambos cara a cara y una actitud marcada por la complicidad, mientras se preparan para asumir un desafío completamente diferente a sus habituales actividades.

El Polaco y Brian Sarmiento, frente a frente

La organización presentó el cruce como un encuentro entre dos personalidades acostumbradas a vivir bajo los reflectores, aunque ahora deberán trasladar esa experiencia a un escenario completamente diferente.

Tanto el cantante como el exfutbolista aceptaron salir de su zona habitual para asumir una competencia que requiere entrenamiento, disciplina y preparación física.

Párense de Manos combina el mundo del deporte con el streaming y, con el paso de sus ediciones, se convirtió en uno de los eventos destacados hacia el cierre del año.

El cambio físico de El Polaco y su nueva etapa

La participación del cantante llega después de un período en el que también mostró públicamente cambios vinculados a su estado físico y habló sobre el proceso personal que atravesó.

En una publicación reciente de Instagram, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk compartió una reflexión sobre distintos momentos de su vida y explicó cómo comenzó a prestar más atención a sí mismo.

"Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo", escribió el artista, quien también recordó haber atravesado momentos de "soledad y tristeza".

En el mismo mensaje, agregó: "Hoy ya con 39 años... sí, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí".

Una preparación con un nuevo objetivo

El Polaco también aclaró que aquella publicación no respondía a un motivo especial, sino que buscaba compartir el momento de felicidad que atraviesa.

"Nada raro, solo me siento feliz... Contento y en eje... La vida es preciosa", expresó. También destacó que las luchas, las pruebas y los momentos difíciles forman parte de la vida y compartió una reflexión relacionada con su fe.

Ahora, el entrenamiento físico tendrá un objetivo concreto: prepararse para el desafío que lo espera frente a Brian Sarmiento.

Cuándo será la pelea

El esperado enfrentamiento tendrá lugar el 18 de diciembre, cuando el cantante y el exfutbolista se encuentren sobre el ring del Estadio Ciudad de Vicente López.

Así, El Polaco dejará por un momento los escenarios musicales para asumir un nuevo desafío, mientras que Brian Sarmiento volverá a ponerse en el centro de la escena desde una disciplina diferente al fútbol.

Brian Sarmiento vs El Polaco en "Párense de Manos IV"

Los otros cruces que ya fueron anunciados

El enfrentamiento entre El Polaco y Brian Sarmiento será parte de una cartelera que ya tiene otros nombres confirmados.

Cami Mayán se enfrentará a Luli González, mientras que Agusneta tendrá como rival a Brunenger. Además, Gerónimo "Momo" Benavides fue confirmado para la jornada, aunque todavía no se conoce quién será su contrincante.

De esta manera, la programación continúa tomando forma de cara a la cuarta edición del evento.

Una nueva edición de Párense de Manos

Con distintos cruces ya confirmados y otros detalles todavía por conocerse, Párense de Manos IV volverá a reunir a figuras del espectáculo, las redes y el deporte en una propuesta que combina competencia y entretenimiento.

El enfrentamiento entre El Polaco y Brian Sarmiento será uno de los duelos de la jornada y sumará un nuevo capítulo a un evento que volvió a instalar el boxeo como parte del universo del streaming.