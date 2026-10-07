El poncho de La Sole que sorprendió en la despedida de Messi: cuál es su historia

La noche en la que Lionel Messi tuvo su homenaje en el Monumental dejó momentos cargados de emoción. Uno de ellos tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, quien apareció sobre el campo de juego con un particular poncho celeste y blanco.

La cantante llevó una pieza artesanal que no fue elegida al azar. Se trata del Poncho Bandera, una creación nacida en Catamarca que llegó a sus manos meses antes y que tiene detrás una historia vinculada con la tradición textil de la provincia.

El poncho que eligió La Sole

Antes de que el público del Monumental viviera uno de los momentos más emotivos de la jornada, Pastorutti se presentó junto a la Selección y lució una prenda inspirada en los colores nacionales.

El diseño tiene el celeste y el blanco como protagonistas, además del Sol que completa la referencia directa a la bandera argentina.

La pieza fue elaborada por los artesanos belenistas Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, responsables de Rua Chaky, un emprendimiento familiar dedicado a la producción artesanal de textiles.

Un regalo que recibió en Catamarca

La relación entre La Sole y el Poncho Bandera comenzó varios meses antes de su aparición en el estadio.

El 19 de julio, la cantante regresó a Catamarca para celebrar sus 30 años de trayectoria artística y se presentó en el escenario principal de la 55ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Después de su actuación, recibió de parte de la provincia la prenda como un regalo especial. Tiempo después, decidió llevarla en una ocasión cargada de simbolismo para el fútbol argentino.

Una creación que nació en 2010

La historia del diseño se remonta a 2010, cuando Baigorría y Carrasco fueron convocados para participar de una colección especial relacionada con los festejos por el Bicentenario de la Argentina.

A partir de esa propuesta surgió la idea de crear un poncho inspirado en la bandera nacional.

El resultado combinó el celeste y el blanco con el Sol como elemento central. Con el paso de los años, la pieza se convirtió en una de las creaciones más reconocidas de la artesanía textil catamarqueña.

Cinco generaciones detrás de Rua Chaky

El poncho también representa una tradición familiar que lleva décadas en Belén.

Carrasco y Baigorría están al frente de Rua Chaky, expresión en quechua que significa "hecho a mano". El emprendimiento familiar está dedicado a los textiles artesanales y tiene una historia que se remonta a cinco generaciones.

Sus antepasados estuvieron vinculados con la producción y explotación de lana, además de la elaboración de ponchos en Catamarca.

Esa continuidad entre generaciones es parte de la identidad que caracteriza a cada una de las piezas realizadas por la familia.

El antecedente con otro campeón del mundo

El Poncho Bandera ya había tenido un vínculo con la Selección Argentina antes de llegar a manos de La Sole.

En 2023, el defensor Lisandro Martínez apareció con una prenda de estas características en un video que rápidamente se volvió viral.

La repercusión fue tal que los artesanos comenzaron a recibir pedidos desde distintos lugares del mundo, lo que ayudó a darle mayor visibilidad a una creación nacida en Catamarca.

De Belén al escenario nacional

La aparición de Pastorutti volvió a poner al Poncho Bandera en el centro de la escena.

Esta vez, la prenda llegó al Monumental de la mano de una artista que, además, interpretó "Brindis" para Lionel Messi durante su presentación.

El símbolo argentino

Así, una creación artesanal nacida en Belén volvió a cruzarse con uno de los grandes símbolos de la identidad argentina: primero desde su diseño inspirado en la bandera y, años después, como parte de una noche especial para el capitán de la Selección.

Más allá del momento puntual, el recorrido del poncho muestra cómo una pieza de la tradición catamarqueña puede trascender fronteras y escenarios hasta convertirse en un verdadero emblema de la cultura nacional.