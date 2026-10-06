"El que no salta es un inglés": Q'Lokura hizo cantar al Monumental en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo música, emoción y mucho festejo desde varias horas antes del comienzo del partido ante Benín. Uno de los momentos que rápidamente se volvió protagonista fue el que protagonizó Q'Lokura junto a Un Poco de Ruido, cuando el Monumental entero se puso a saltar al ritmo del clásico cántico de cancha: "¡El que no salta es un inglés!".

La banda cordobesa, integrada por Nico Sattler y el Chino Herrera, formó parte de la programación musical de la previa y convirtió el estadio en una verdadera fiesta de cumbia y cuarteto.

El momento tuvo además un detalle particular: los jugadores de Benín también se sumaron al baile desde el campo de juego, mientras el público acompañaba la canción y saltaba en las tribunas.

Sebastián Mendoza, Román El Original y Amar Azul

Luego fue el turno de Sebastián Mendoza, uno de los referentes de la cumbia romántica y tropical argentina, quien se presentó ante el público del Monumental.

También pasó por el escenario Román El Original, referente de la cumbia villera.

La jornada continuó con Amar Azul, una de las bandas emblemáticas de la cumbia argentina. Su líder, Gonzalo "Gonzalito" Ferrer, ingresó al campo de juego cantando uno de los clásicos del grupo: "Yo Tomo".

Santi Cairo y la llegada de Damas Gratis

Otro de los artistas que formó parte de la previa fue Santi Cairo, quien fue vocalista de Yerba Brava entre 2003 y 2007.

Más tarde, Damas Gratis tomó el escenario para cerrar la previa musical antes del comienzo del partido. Con Pablo Lescano al frente y su tradicional teclado, la banda interpretó algunos de sus clásicos, entre ellos "Me vas a extrañar" y "Mirá cómo está la vagancia".

Mientras tanto, Lionel Messi llegaba al Monumental junto al plantel de la Selección argentina para disputar su último partido con la camiseta albiceleste.

El Himno Nacional, a cargo de Fabio Santana

Antes del comienzo del encuentro, Fabio Santana fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino.

Cantante y excombatiente de la Guerra de Malvinas, Santana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa. Durante su interpretación, se desplegó sobre el césped la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que la Selección había mostrado tras su victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

La despedida de Messi comenzó así con una previa marcada por la música, la cumbia, el cuarteto y algunos de los artistas más populares de la escena argentina, antes del partido frente a Benín.