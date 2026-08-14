El top 5 de Davo Xeneize sobre el rock nacional: Charly, Spinetta, Cerati y más

El rock nacional tiene artistas que atraviesan generaciones, canciones que se transformaron en clásicos y nombres que todavía generan debates entre los fanáticos.

En ese contexto, Davo Xeneize se animó a elegir a sus cinco máximos referentes de la historia del género.

Durante su viral charla con Gastón Edul, el streamer reveló su top 5 de artistas del rock nacional y armó un ranking que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios.



Charly García, el número uno para Davo

El primer puesto quedó en manos de Charly García, una de las figuras más influyentes de la música argentina.

El artista, cuyo nombre completo es Carlos Alberto García, ocupa la cima de la selección de Davo, que lo ubicó como el máximo exponente de la música nacional.

Su extensa trayectoria incluye algunas de las etapas más importantes del rock argentino y una carrera solista que consolidó su lugar como uno de los grandes referentes de la cultura musical del país.

Spinetta, segundo en el ranking

El segundo lugar fue para Luis Alberto Spinetta, conocido como "El Flaco".

El músico fue una pieza fundamental en la construcción del rock argentino y desarrolló una obra reconocida por su poesía, su profundidad artística y su permanente búsqueda musical.

Con bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, además de su extensa carrera solista, Spinetta dejó una influencia que continúa presente en nuevas generaciones.

Gustavo Cerati completó el podio

El tercer puesto fue para Gustavo Cerati, líder y voz de Soda Stereo y también protagonista de una destacada trayectoria como solista.

Cerati se convirtió en una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. Su trabajo con Soda llevó la música del país a distintos escenarios internacionales, mientras que su etapa solista amplió todavía más su influencia.

El Indio Solari quedó cuarto, pero hizo una aclaración

En el cuarto puesto apareció Carlos Alberto "Indio" Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Davo aclaró que, aunque lo ubicó cuarto en su ranking general, personal y sentimentalmente lo pondría más arriba.

De esta manera, dejó en claro que el orden elegido no necesariamente representa el nivel de admiración o el vínculo emocional que siente por cada uno de los artistas.

El Indio, además, ocupa un lugar fundamental en la historia del rock argentino por su trayectoria al frente de Los Redondos y por su posterior carrera solista.

Luca Prodan cerró el top 5

El quinto lugar fue para Luca Prodan, líder y voz histórica de Sumo.

El músico dejó una marca profunda en el rock argentino pese a haber desarrollado una carrera relativamente breve. Su personalidad, su estilo y la propuesta de Sumo lo convirtieron en una figura de culto y en uno de los nombres más recordados de la escena nacional.

Davo lo incluyó entre los cinco artistas que, desde su perspectiva, representan a los grandes nombres de la historia del rock argentino.

El ranking completo de Davo Xeneize

La selección del streamer quedó conformada de la siguiente manera:

1. Charly García

2. Luis Alberto Spinetta

3. Gustavo Cerati

4. El Indio Solari

5. Luca Prodan

Un ranking que vuelve a abrir el debate

La elección de Davo Xeneize reúne a artistas con trayectorias muy diferentes, pero con un denominador común: todos dejaron una huella profunda en la música argentina.

Charly García, Spinetta, Cerati, el Indio Solari y Luca Prodan son nombres que forman parte de la historia del rock nacional y que, por distintas razones, mantienen vigente su influencia.

Como suele ocurrir con este tipo de rankings, las posiciones pueden generar discusión entre los fanáticos. Pero Davo fue contundente a la hora de elegir a su número uno: para él, Charly García está en la cima del rock nacional.



