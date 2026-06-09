El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

La música argentina continúa atravesando días de emoción y recuerdos tras la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

En medio de los homenajes de colegas, fanáticos y personalidades del espectáculo, un video de Maria Becerra volvió a cobrar protagonismo en las redes sociales y se transformó en viral por sus palabras sobre el legendario músico.

Durante una entrevista realizada en Puerto Rico, la cantante habló sobre uno de los fenómenos más emblemáticos de la cultura popular argentina: los históricos recitales del Indio Solari y la pasión que despertaban entre miles de seguidores.

Maria Becerra recordó los históricos pogos del Indio Solari

En la charla, La Nena de Argentina destacó el impacto que generaban los shows del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, especialmente por los multitudinarios pogos que se convirtieron en una marca registrada de cada presentación.

La artista explicó que se trata de un fenómeno difícil de encontrar en otras partes del mundo y recordó que esas convocatorias lograron un reconocimiento internacional.

"En Argentina tenemos el Record Guinness World del pogo más grande del mundo en un recital del Indio Solari, en nuestro país los pogos han causado sismos", expresó la cantante.

Sus declaraciones sorprendieron a muchos de los presentes y rápidamente despertaron el interés de quienes desconocían la magnitud de aquellos encuentros masivos protagonizados por los fanáticos del músico.

La frase que hoy adquiere un significado especial

Durante esa misma entrevista, María resumió en pocas palabras lo que representaban los recitales del Indio para miles de personas.

"En todos los conciertos del Indio Solari va a pasar eso", afirmó al referirse a la energía, la convocatoria y la intensidad que caracterizaban cada uno de sus shows.

Tras conocerse la muerte del artista, el fragmento volvió a circular con fuerza en redes sociales y generó miles de reacciones entre seguidores que recordaron algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera.

Un reconocimiento de una figura a otra

Las palabras de la artista quilmeña también fueron interpretadas como una muestra del respeto que sienten muchos artistas de las nuevas generaciones por el legado del Indio Solari.

A pesar de pertenecer a universos musicales diferentes, la cantante destacó un fenómeno que trascendió estilos, épocas y públicos, convirtiéndose en una parte fundamental de la historia de la música argentina.

El alcance de la obra del Indio continúa vigente y su influencia sigue presente en artistas de distintos géneros que reconocen el impacto cultural que tuvo a lo largo de décadas.

Un legado que seguirá haciendo historia

Los recitales multitudinarios, los récords de convocatoria y la devoción de sus seguidores forman parte de una historia que marcó para siempre a la música nacional.

Por eso, tras su partida, las palabras de María Becerra adquirieron una relevancia aún mayor. Lo que en su momento fue una reflexión sobre un fenómeno musical, hoy se transformó en un emotivo reconocimiento a un artista cuya huella permanecerá intacta en la memoria colectiva.

Y mientras miles de fanáticos continúan recordándolo, aquel video sigue multiplicándose en las redes, recordando que la pasión que despertaba el Indio Solari fue, y seguirá siendo, un fenómeno difícil de igualar.