El Zar celebra sus 10 años con una función especial en el Gran Rex

El Zar celebrará sus primeros diez años de trayectoria con una presentación especial en el Teatro Gran Rex. La banda, integrada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez, realizará una única función de gala el próximo 9 de octubre, en el marco de una noche pensada para recorrer diferentes momentos de su historia.

El espectáculo repasará canciones de distintas etapas del grupo, desde sus primeros lanzamientos hasta el material más reciente. También tendrá presencia Paradiso, su actual disco, junto con sus últimos singles.

La presentación buscará trasladar al escenario del Gran Rex parte de la identidad que El Zar construyó durante estos diez años, combinando el formato de su show en vivo con una propuesta especialmente preparada para esta función.

El Zar celebrará sus 10 años en el Gran Rex

Diez años de recorrido

A lo largo de una década, El Zar desarrolló un camino marcado por la autogestión y el crecimiento dentro de la escena pop rock. La banda también llevó su música a distintos escenarios de Argentina y otros países de la región.

De cara al aniversario, sus integrantes anticiparon el espíritu que tendrá la celebración: "Queremos que sea una fiesta inolvidable, un recorrido por todo lo que vivimos estos 10 años y una forma de agradecer el crecimiento hermoso que tuvimos junto a la gente".

La función tendrá lugar el 9 de octubre a las 20, en el Teatro Gran Rex, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas para esta única presentación se encuentran disponibles a través del sistema de venta oficial del teatro.