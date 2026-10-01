Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su nueva era y revolucionó a sus fans: entrenamiento, baile, música nueva y mucho más

Durante los últimos meses, Emilia Mernes mantuvo un perfil más bajo y sus fans comenzaron a esperar con cada vez más expectativa alguna novedad sobre su carrera. Entre pocas apariciones y sin demasiadas pistas sobre sus próximos pasos, cualquier señal de la cantante podía convertirse en noticia.

Finalmente, Emilia volvió a aparecer en YouTube y mostró parte de lo que sucede detrás de escena mientras trabaja en sus próximas canciones. Entrenamiento, boxeo, baile, reuniones con su equipo y horas en el estudio fueron algunos de los momentos que compartió, además de un rato más cotidiano junto a su perrita Roma.

El video no tardó en generar repercusión y volvió a encender la ansiedad de quienes esperan escuchar cuanto antes la música que está preparando.

Emilia Mernes mostró cómo se prepara para lo que viene

En el video, la cantante permitió conocer cómo es una de sus jornadas mientras trabaja en distintos aspectos de su carrera. El día comenzó con actividad física: realizó entrenamiento de boxeo, pasó por el gimnasio y también dedicó tiempo a ejercicios de estiramiento.

La preparación física forma parte de su rutina, aunque las actividades relacionadas con la música también ocuparon buena parte de la jornada.

Un descanso junto a Roma antes de seguir con el trabajo

Después de las primeras actividades del día, Emilia regresó a su casa y aprovechó un momento para compartir tiempo con su perrita Roma.

El momento permitió ver una faceta más cotidiana de la artista, alejada por un rato de los ensayos y las obligaciones profesionales. Sin embargo, todavía quedaban varias actividades por delante.

Mati Napp y el equipo ya trabajan en las nuevas coreografías

Durante la tarde, Emilia se reunió con Mati Napp y parte de su equipo creativo. Allí les mostró la música nueva en la que está trabajando y comenzaron a darle forma a las coreografías que acompañarán las canciones.

El encuentro sirvió para empezar a transformar los temas en movimientos y avanzar con uno de los aspectos centrales de sus futuras presentaciones.

Música nueva y una visita al estudio

La jornada también incluyó una visita al estudio de grabación, donde Emilia continuó trabajando en sus próximas canciones.

Así, el video permitió seguir diferentes momentos del proceso creativo: desde la preparación física y las reuniones con su equipo hasta las horas dedicadas directamente a la grabación.

La ansiedad de sus fans

El regreso de Emilia a YouTube rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, que aprovecharon la publicación para expresar las ganas que tienen de conocer las novedades musicales.

Entre los comentarios que aparecieron se pudieron leer mensajes como "Emiiiiii estrenaaaa yaaaaa, queremos escuchar", mientras otros destacaron la presencia de Mati Napp junto a la cantante: "Mati siempre al lado de Emi. Los mejores".

La expectativa también quedó reflejada en frases como "Ya la quiero escucharrr" y "Saca el albummm no aguanto más", que dejaron en claro que sus fans están atentos a cada pista.

Emilia Mernes volvió a generar expectativas

Todavía no se conocieron todos los detalles de las canciones y coreografías que está preparando, pero el video permitió ver que el trabajo ya está en marcha.

Entre entrenamiento, reuniones creativas, grabaciones y momentos de su vida cotidiana, Emilia mostró una parte del proceso que suele quedar detrás de escena. Ahora, sus seguidores esperan que estas primeras pistas se conviertan pronto en el lanzamiento que tanto están reclamando.