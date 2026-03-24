Enrique Bunbury presenta "La próxima vez no habrá próxima vez" y anticipa su nuevo álbum

Enrique Bunbury reafirma su lugar como una de las figuras más trascendentes e influyentes de la música en español. Dueño de una identidad artística en permanente evolución, el músico zaragozano ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas sin perder la esencia que lo convirtió en un referente del rock hispano.

Ahora presenta "La próxima vez no habrá próxima vez", el cuarto adelanto de su próximo trabajo discográfico titulado "De un siglo anterior", cuyo lanzamiento oficial está previsto para el 17 de abril. La canción fue grabada en El Desierto Casa/Estudio de México y cuenta con la producción del propio Bunbury junto a Ramón Gacías.

Enrique Bunbury lanzó "La próxima vez no habrá próxima vez", cuarto adelanto de su nuevo álbum De un siglo anterior

El registro reúne a músicos de distintos puntos de Hispanoamérica, con aportes destacados como las guitarras del chileno Sebastián Aracena y el contrabajo del mexicano Luri Molina, logrando una sonoridad rica en matices y profundidad artística.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip filmado en Los Ángeles bajo la dirección de Eric Boadella, pieza audiovisual que refuerza el clima introspectivo y conceptual de esta nueva etapa musical.

Este estreno funciona como antesala del esperado Nuevas Mutaciones Tour 2026, gira que mostrará a Bunbury en un formato renovado, acompañado por una potente banda de diez músicos. El tour ya registra localidades agotadas en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zaragoza, confirmando la vigencia y el magnetismo de un artista que continúa marcando el pulso de la música en español.

Como parte de esta nueva etapa, Bunbury volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 4 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en una noche que promete repasar clásicos de todas sus etapas y presentar en vivo su nuevo material.

Mirá el nuevo videoclip de Bunbury "La próxima vez no habrá próxima vez"