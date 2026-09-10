"Es mi Pancho": Joaquín Levinton sorprendió disfrazado de panchero en Es mi sueño

Joaquín Levinton protagonizó un inesperado momento en Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka. El líder de Turf ingresó al estudio vestido de panchero, con delantal blanco y un cartel que decía "Es mi Pancho".

La entrada estuvo acompañada por una canción especialmente preparada para la ocasión, cuya letra repetía: "Es una cuestión de panchos, pancho de mí, pancho de mí". La ocurrencia hizo explotar de risa al estudio.

Levinton, que integra el jurado junto a Abel Pintos, El Puma Rodríguez y Marcela Morelo, explicó que había llegado con ganas de agasajar a los presentes: "Hoy voy a estar cocinando panchos para toda la audiencia. Hoy vine con ganas de agasajar".

Y cumplió. Durante el programa, el músico comenzó a preparar panchos para los participantes mientras les daba su devolución sobre las canciones que habían interpretado. "Voy a hacerles mi devolución mientras les hago un panchito", anunció entre risas.

Mientras armaba los panchos, Abel Pintos también se sumó a la situación y habló de la "salsa especial Levinton", a la que definió como "una salsa picante, papá".

La particular combinación entre sus devoluciones como jurado y su improvisado rol de panchero convirtió la participación de Levinton en uno de los momentos más descontracturados de la emisión.