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La insólita entrada de Joaquín Levinton vestido de ninja: "Estoy fuera de estado"

El líder de Turf volvió a sorprender en Es Mi Sueño con uno de sus particulares ingresos y terminó necesitando un vaso de agua después de quedar sin aire.

Cecilia Andrea Bello
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Joaquín Levinton volvió a protagonizar uno de los momentos más desopilantes de Es Mi Sueño. El líder de Turf sorprendió a todos al ingresar al programa disfrazado de ninja, con un traje negro, pasamontañas y un palo a modo de katana.

La entrada parecía estar preparada para ser épica, pero rápidamente se convirtió en una escena de comedia. Después de bajar las escaleras con su particular atuendo, Levinton quedó visiblemente agitado y reconoció entre risas: "Estoy fuera de estado".

El ninja se quedó sin aire 

La situación no pasó desapercibida para Guido Kaczka, quien aprovechó el momento para bromear con el cantante. "Está jugando el segundo tiempo el ninja, dejó el aire en la escalera", lanzó el conductor, provocando las risas de todos.

"Es que hace mucho no ejercía", respondió Levinton, fiel a su estilo, mientras intentaba recuperar el aire.

Al verlo tan agitado, Guido decidió acercarle un vaso de agua. Pero Joaquín volvió a convertir el momento en una escena insólita: bebió sin quitarse el pasamontañas, logrando pasar el agua por el medio de la tela.

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 Joaquín Levinton sorprendió al ingresar a Es Mi Sueño disfrazado de ninja y terminó sin aire 

Una vez más, Levinton demostró que sus entradas a Es Mi Sueño pueden ser impredecibles. Esta vez, el cantante apostó por convertirse en ninja, aunque el verdadero desafío terminó siendo llegar al final de las escaleras sin quedarse sin aire.

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