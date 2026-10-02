Euge Quevedo compartió un emocionante video junto a los chicos de Fundación Empate

Euge Quevedo tuvo un emocionante encuentro con los chicos de Fundación Empate, en una jornada que tuvo música, baile, fotos y muchos momentos compartidos. La artista, que participa habitualmente en campañas de difusión e inclusión de la institución, registró parte de la visita y la compartió en sus redes sociales.

"Fundación Empate cumple 10 años y lo festeja este viernes en Plaza España de 18 a 20 hs. Los chicos están preparando muchísimas cositas para mostrarles. ¿Quién puede acompañarlos? ¿Quién se suma? ¿Cuál de mis muelas se copa y va a hacerles el aguante?", escribió Euge junto al video.

Durante el encuentro, la cantante bailó, cantó y se sacó fotos con los chicos, en una tarde que volvió a mostrar el vínculo que mantiene con la Fundación. También participaron Juanito y Agus Ninci, integrantes del grupo de cuarteto Monada.

Diez años de Fundación Empate

Fundación Empate trabaja en el acompañamiento y desarrollo de personas con síndrome de Down a través de actividades culturales y deportivas gratuitas. Su sede principal funciona en Córdoba Capital, donde asisten 110 alumnos y alumnas. Además, cuenta con una sede en San Francisco, Córdoba, y una franquicia social internacional en Lima, Perú.

A lo largo de los últimos años, Euge Quevedo acompañó distintas iniciativas de la institución y participado en campañas destinadas a visibilizar su trabajo, sus actividades y los emprendimientos de los jóvenes que forman parte de Empate.

"Yo me incluyo": Córdoba celebra el Día Empate

La celebración por los diez años de la Fundación tendrá uno de sus momentos centrales este viernes 2 de octubre, con el Día Empate 2026, una jornada que llevará el aniversario a distintos espacios de la ciudad de Córdoba bajo el lema "Yo me incluyo".

La propuesta busca celebrar una década de trabajo y, al mismo tiempo, seguir poniendo en agenda la inclusión y las oportunidades para las personas con síndrome de Down.

Para Euge, que viene acompañando a Empate de manera sostenida, la visita fue otra oportunidad para compartir una tarde junto a los chicos y ayudar a visibilizar una celebración que tiene a toda la ciudad invitada.