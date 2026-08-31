Euge Quevedo presentó "La Muela y sus Amigos" y contó cómo nació su nuevo proyecto infantil

Euge Quevedo abrió una nueva etapa en su carrera y se animó a explorar un universo destinado a los más chicos. La cantante de La Banda de Carlitos presentó oficialmente "La Muela y sus Amigos", un proyecto infantil que combina aprendizaje, humor y música al ritmo del cuarteto.

En una entrevista exclusiva con CM El Canal de la Música, Euge contó todos los detalles de esta nueva propuesta y reveló el particular origen de su personaje. Lejos de surgir de una idea pensada desde el comienzo como un proyecto infantil, "La Muela" nació de una situación cotidiana durante los ensayos de LBC.

Euge Quevedo presentó su nuevo proyecto infantil al ritmo de cuarteto

"Empezaron a decirme así porque en cada ensayo me ponía bastante densa, y quedó como que soy un dolor de muela", reconoció Quevedo durante la charla.

A partir de ese apodo, la idea comenzó a tomar forma y terminó convirtiéndose en un universo propio. El primer lanzamiento es "Que no se muela la muela", una canción pensada para concientizar a los niños sobre la importancia del cuidado y el cepillado de los dientes.

Lo que inicialmente era una canción creada junto a su esposo y compositores como Facundo Toro y Lucas Erazo, fue creciendo hasta transformarse en un proyecto mucho más amplio, con personajes, canciones y contenido audiovisual destinado a toda la familia.

"La Muela" nació de un particular apodo durante los ensayos

El estreno llegó acompañado por un videoclip completamente animado, protagonizado por una simpática muela que atraviesa distintas situaciones junto a otros personajes. Con colores, animaciones y melodías pegadizas, la propuesta busca acercar contenidos educativos a los más chicos sin perder la esencia bailable del cuarteto.

Pero "La muela y sus amigos" también tiene un componente muy especial para Euge: su familia. Durante la entrevista con El Canal de la Música, la cantante contó que su hija Helenita participa de las canciones junto a otras niñas de la familia, que se encargan de los coros.

De esta manera, el proyecto se convirtió también en una experiencia familiar y en una manera de transmitirles a las nuevas generaciones el amor por la música que Euge recibió durante su propia infancia.

Euge Quevedo adelantó la llegada del tema dedicado a Keso, su compañero en La Banda de Carlitos

Otro de los personajes que ya comenzó a despertar curiosidad es Keso, inspirado en Rubén Pavón, compañero de Euge en La Banda de Carlitos. En el primer videoclip aparece brevemente detrás del escenario, aunque su participación funciona como un adelanto de lo que vendrá.

Y justamente los próximos estrenos fueron uno de los puntos destacados de la charla. Euge adelantó que próximamente llegará una canción dedicada a Keso y también confirmó una colaboración con Los Caligaris, abriendo la posibilidad de que más artistas y amigos de la escena se sumen a este universo infantil.

Así, "La muela y sus amigos" comienza a dar sus primeros pasos con una identidad propia: personajes, canciones, animaciones y mucho cuarteto para que grandes y chicos puedan disfrutar juntos. Un proyecto que nació casi de casualidad a partir de un apodo y que ahora se transforma en una nueva aventura artística para Euge Quevedo.