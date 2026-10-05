Fito Páez frenó su show en Mar del Plata y cuestionó a la seguridad: "No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país"

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante el recital que brindó el sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, en el marco de su Sale el Sol Tour 2026. El músico interrumpió el show luego de advertir la intervención del personal de seguridad sobre algunos espectadores que se habían levantado de sus lugares para cantar y bailar.

La situación generó malestar entre parte del público y Páez decidió detener la presentación para manifestarse sobre lo que estaba ocurriendo. Con una ovación de fondo, tomó el micrófono y se dirigió tanto a los agentes como a quienes estaban disfrutando del recital.

"Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar", expresó el artista.

Sus palabras fueron acompañadas por aplausos y gritos de los espectadores. Páez continuó con el reclamo y pidió que el personal de seguridad se retirara del sector: "Que se la tomen, man".

Fito Páez frenó el show y cuestionó a la seguridad

"No se dejen tocar ustedes"

Luego, el músico se dirigió directamente a las personas que estaban en el público y cuestionó la manera en que se estaba intentando controlar la situación: "No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!", manifestó.

Y agregó: "No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo".

La tensión continuó durante algunos minutos y Páez volvió a expresar su rechazo a la intervención de los agentes: "Por favor, la represión que se la metan en el or...".

"Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más", sostuvo.

Finalmente, volvió a pedirle al público que se mantuviera firme: "Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man".

Tras la ovación de los espectadores, el músico dio por terminado el reclamo y retomó el recital. Durante el episodio, además, llegó a revolear un micrófono sobre el escenario.

"Fito Páez": Por sus comentarios contra la seguridad durante su show en Mar del Plata https://t.co/gVPo8TMlUR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 4, 2026

La explicación de Fito Páez después del show

Horas más tarde, Páez utilizó sus redes sociales para explicar lo ocurrido y volvió a cuestionar el accionar del personal de seguridad.

"Noche picante en Mar del Plata!..a ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes", escribió.

En su publicación, explicó que había observado cómo algunos trabajadores intentaban sentar a personas que se levantaban para cantar y bailar.

"No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso", señaló.

El músico también vinculó lo sucedido con recuerdos de momentos de represión y violencia política: "Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo".

El músico defendió al público que quería cantar y bailar

"Exploté y no me arrepiento de una sola palabra"

En el mismo mensaje, Páez sostuvo que la situación representa una problemática que, según su mirada, se está naturalizando en la sociedad.

"Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás", escribió.

Sobre su propia reacción durante el recital, fue contundente: "Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía".

Finalmente, destacó que el público y la música terminaron transformando el momento: "¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!".

El mensaje terminó con una última definición en inglés: "Soy un guerrero. Nunca me rindo".