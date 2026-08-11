Comenzó la venta de entradas para Foo Fighters en River: precios y ubicaciones

Foo Fighters ya tiene todo listo para volver a Argentina. La banda estadounidense liderada por Dave Grohl se presentará el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate, en lo que será su quinto desembarco en el país. El show formará parte de la gira internacional "Take Cover Tour" y contará con Usted Señalemelo y Pacifica como artistas invitados.

La preventa de entradas comenzó este martes 11 de agosto a las 10 horas y está destinada a clientes de Banco Macro con tarjetas Visa. La venta general comenzará el miércoles 12 de agosto a las 10 horas, con todos los medios de pago habilitados.

Los tickets se encuentran disponibles exclusivamente a través de All Access, y los valores parten desde $115.000, más el costo de servicio, según la ubicación elegida.

Mapa, precios y ubicaciones: todo lo que hay que saber para conseguir las entradas

Precios de las entradas para Foo Fighters

Las localidades para el show en River están distribuidas en diferentes sectores del estadio. Estos son los valores publicados:

Platea Sívori Alta: $115.000 + SC

Platea Sívori Media Sin Numerar: $125.000 + SC

Platea Belgrano Alta: $170.000 + SC

Platea San Martín Alta: $170.000 + SC

Campo General + Sívori Baja: $175.000 + SC

Campo Delantero: $345.000 + SC

Platea Belgrano Inferior, Baja y Media: $365.000 + SC

Platea San Martín Inferior, Baja y Media: $365.000 + SC

Mapa de ubicaciones

El estadio contará con diferentes sectores habilitados para el recital, incluyendo Campo Delantero, Campo General, las plateas Sívori, Belgrano y San Martín, con distintas categorías y rangos de precios.

Los tickets parten desde $115.000 más servicio y hay opciones para todos los sectores del estadio

El quinto show de Foo Fighters en Argentina

El regreso de Foo Fighters marcará la quinta visita de la banda al país. Su historia con el público argentino comenzó en 2012, cuando Dave Grohl y compañía se presentaron por primera vez en el marco del Quilmes Rock.

Foo Fighters vuelve a Argentina y ya están a la venta las entradas para su show en River

Tres años después, en 2015, la banda llegó al Estadio Único de La Plata, mientras que en 2018 protagonizó un multitudinario show en el Estadio Vélez. Su última presentación en Argentina tuvo lugar en 2022, cuando Foo Fighters encabezó el cierre de Lollapalooza Argentina.

Ahora, la banda regresará al país para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles y presentar su nueva etapa musical en el marco del "Take Cover Tour".