Freya Skye llega por primera vez a Buenos Aires: cuándo será su debut en Argentina y cómo conseguir entradas

El fenómeno de Freya Skye continúa creciendo y ahora suma un nuevo destino a su recorrido internacional.

La artista pop en ascenso atraviesa una etapa de expansión marcada por nuevas canciones, una gira propia y una creciente comunidad de seguidores alrededor del mundo.

Con más de 2.800 millones de reproducciones de su música y más de 5 millones de seguidores en redes sociales, la cantante continúa ampliando su presencia internacional y llevando su propuesta a distintos escenarios, con conciertos agotados en diferentes partes del planeta.

Su llegada al país se da en paralelo con una serie de novedades en su carrera, entre ellas el lanzamiento de su nuevo sencillo "Bad Taste" y el inicio de su esperada Stars Align Tour en Estados Unidos.

Cuándo será el primer concierto de Freya Skye en Buenos Aires

Los fanáticos argentinos ya tienen una fecha para agendar. Freya Skye se presentará el 25 de enero de 2027 en el C Art Media, en lo que será su primer concierto en Argentina.

El show formará parte de su recorrido internacional por Sudamérica, después de sus presentaciones en Bogotá y Santiago de Chile. Luego de su paso por Buenos Aires, la artista continuará su itinerario hacia São Paulo, Brasil.

La llegada a la Argentina representa una nueva oportunidad para que el público local conozca su propuesta en vivo, en un momento de fuerte crecimiento para la joven artista.

Freya Skye llega por primera vez a Buenos Aires

Las fechas anunciadas de la gira por Sudamérica

21 de enero de 2027: Bogotá, Colombia.

Bogotá, Colombia. 23 de enero de 2027: Santiago, Chile.

Santiago, Chile. 25 de enero de 2027: Buenos Aires, Argentina.

Buenos Aires, Argentina. 27 de enero de 2027: São Paulo, Brasil.

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta de entradas para el primer concierto de Freya Skye en Argentina comenzará el 22 de septiembre a las 10:00.

Los tickets estarán disponibles a través de Passline, plataforma indicada para la comercialización de las localidades.

"Bad Taste", el nuevo lanzamiento de Freya Skye

La llegada de Freya Skye a Buenos Aires coincide con un momento de gran actividad en su carrera. El 16 de septiembre, la cantante presentó su nuevo sencillo "Bad Taste", una canción que ya había mostrado previamente durante una de sus primeras actuaciones principales.

El tema tuvo su debut durante un espectáculo acústico realizado en Nueva York. A partir de esas primeras presentaciones, la canción comenzó a ganar una respuesta positiva entre los seguidores que acompañaron las primeras etapas de la Stars Align Tour.

Después de esa recepción, Freya decidió llevar el tema al estudio y grabó su versión oficial, que finalmente fue presentada como nuevo sencillo.

De esta manera, "Bad Taste" se convirtió en una de las principales novedades de esta nueva etapa artística, que también incluye presentaciones internacionales y nuevos lanzamientos.

Una carrera que continúa en expansión

Freya Skye atraviesa un momento de crecimiento internacional, acompañado por cifras que reflejan el alcance que consiguió su música y por una comunidad de más de 5 millones de seguidores en redes sociales.

A esto se suma el impacto de sus canciones, que ya acumulan más de 2.800 millones de reproducciones, y una agenda de conciertos que continúa incorporando nuevos destinos.

El lanzamiento de "Bad Taste" llega así como parte de una etapa que combina producción musical, presentaciones en vivo y una expansión hacia escenarios internacionales.

Una cita para los fanáticos del pop

Entre el lanzamiento de "Bad Taste", el videoclip, la edición especial en vinilo y el comienzo de la Stars Align Tour, Freya Skye prepara una agenda cargada de novedades.

Su desembarco en Argentina se suma a este recorrido internacional y marcará su primer concierto en Buenos Aires.