Gastón Sardelli cuestionó a Jensen Huang y lanzó una fuerte crítica: "Estos cerdos te quieren bien burro"

Gastón Sardelli, bajista de Airbag, expresó su rechazo a las declaraciones de Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre el lugar que ocupa la matemática básica en la actualidad. A través de sus redes sociales, el músico compartió una contundente reflexión sobre el impacto que tienen este tipo de discursos.

En su publicación, Sardelli cuestionó a los empresarios y planteó una mirada crítica sobre el vínculo entre conocimiento, tecnología y poder. "No existe un empresario que no sea un problema para la humanidad", escribió el músico, en referencia a su postura frente a las grandes figuras del mundo empresarial.

Para explicar su punto de vista, Gastón puso como ejemplo a su hijo de cuatro años y destacó los aprendizajes que incorporó a través del juego. Según contó, el niño "aprendió a contar hasta mil" y también "en negativo", algo que utilizó para remarcar la importancia que, desde su perspectiva, tienen las herramientas matemáticas desde edades tempranas.

El músico cerró su mensaje con una fuerte frase dirigida a quienes, según su interpretación, buscan limitar el acceso al conocimiento: "Estos cerdos te quieren bien burro".

Las declaraciones de Sardelli generaron repercusión entre sus seguidores y se sumaron al debate alrededor del lugar que ocupan la educación y las habilidades matemáticas en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.