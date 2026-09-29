Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Gastón Sardelli cuestionó a Jensen Huang y lanzó una fuerte crítica: "Estos cerdos te quieren bien burro"

El bajista de Airbag reaccionó a las declaraciones del CEO de Nvidia sobre la importancia de las matemáticas y compartió una reflexión vinculada al aprendizaje de su hijo de cuatro años.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Gastón Sardelli, bajista de Airbag, expresó su rechazo a las declaraciones de Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre el lugar que ocupa la matemática básica en la actualidad. A través de sus redes sociales, el músico compartió una contundente reflexión sobre el impacto que tienen este tipo de discursos.

En su publicación, Sardelli cuestionó a los empresarios y planteó una mirada crítica sobre el vínculo entre conocimiento, tecnología y poder. "No existe un empresario que no sea un problema para la humanidad", escribió el músico, en referencia a su postura frente a las grandes figuras del mundo empresarial.

Gastón Sardelli cuestionó a Jensen Huang y lanzó una fuerte crítica: "Estos cerdos te quieren bien burro"

Para explicar su punto de vista, Gastón puso como ejemplo a su hijo de cuatro años y destacó los aprendizajes que incorporó a través del juego. Según contó, el niño "aprendió a contar hasta mil" y también "en negativo", algo que utilizó para remarcar la importancia que, desde su perspectiva, tienen las herramientas matemáticas desde edades tempranas.

El músico cerró su mensaje con una fuerte frase dirigida a quienes, según su interpretación, buscan limitar el acceso al conocimiento: "Estos cerdos te quieren bien burro".

Las declaraciones de Sardelli generaron repercusión entre sus seguidores y se sumaron al debate alrededor del lugar que ocupan la educación y las habilidades matemáticas en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Esta nota habla de:
1
Hernán de Mala Fama le cerró la puerta a un feat con L-Gante: "Jamás haría una canción con él"
Noticias

Hernán de Mala Fama le cerró la puerta a un feat con L-Gante: "Jamás haría una canción con él"

2
La Ruta Provincial 76 podría llevar el nombre de Ricardo Iorio: el homenaje que une al músico con el corazón bonaerense
Noticias

La Ruta Provincial 76 podría llevar el nombre de Ricardo Iorio: el homenaje que une al músico con el corazón bonaerense

3
Luis Miguel anunció su gira mundial 2027: cuándo se conocerán las fechas
Noticias

Luis Miguel anunció su gira mundial 2027: cuándo se conocerán las fechas

4
Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado con la zapada más grande del mundo
shows

Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado con la zapada más grande del mundo

5
Laurita Fernández y Diego Topa vuelven con Disney Celebra: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Laurita Fernández y Diego Topa vuelven con Disney Celebra: cuándo y dónde comprar las entradas