Gatas Vampíras: cuatro amigas de 8 años que encontraron en el rock una forma de compartir su pasión

A los 8 años, muchas amistades nacen en el colegio y se construyen entre juegos, tareas y tardes compartidas. Para Sofía, Trini, Amapola y Roma, esa amistad también se convirtió en una banda de rock. Así nació Gatas Vampíras, un proyecto que las cuatro amigas sanjuaninas comenzaron a desarrollar en 2024 y que ya las llevó a distintos escenarios de su provincia.

Las integrantes cursan tercer grado y forman parte del Staff de bandas de Jardín de Rock, espacio encabezado por Florencia Tommasini. Allí ensayan, aprenden y se preparan para tocar frente al público, pero también encontraron un lugar para compartir entre amigas.

Gatas Vampíras, cuatro amigas unidas por el rock

La formación reúne distintas voces e instrumentos: Sofía toca la guitarra y canta; Trini también está a cargo de la voz; Amapola canta y toca el ukelele; y Roma se ocupa de la batería. Juntas fueron armando un repertorio que recorre diferentes épocas del rock.

Entre las canciones que interpretan aparecen versiones de Queen, The Clash, Celeste Carballo y Andrés Calamaro, además de otros artistas que fueron incorporando a partir de sus propios gustos y de la música que escuchan en sus casas.

La banda sanjuanina tiene apenas 8 años

"Nos gusta mucho la música, cuando viajamos en auto, fuimos aprendiendo a escuchar la música de antes y algunos artistas de esta época como Babasónicos, Gustavo Cerati y por sobre todo la música en inglés", contaron.

Una banda que nació entre amigas

La idea de formar un grupo comenzó cuando las chicas estaban en primer grado. Una experiencia cercana con una familiar que cantaba y tocaba la guitarra fue el punto de partida para imaginar su propia banda.

"Ellas iban al Colegio Mercedario a primer grado y comenzamos con el grupo porque veíamos a una prima que cantaba y tocaba la guitarra, entonces ahí empezó la idea", explicó Trini.

Desde entonces, los ensayos se transformaron en una parte importante de su rutina. Para las cuatro, tocar no se trata solamente de aprender canciones o prepararse para un recital, sino también de pasar tiempo juntas.

"Los ensayos son divertidos, nos reímos mucho y disfrutamos cada vez que podemos tocar", contaron.

La experiencia sobre el escenario también fue un aprendizaje. Como suele suceder antes de una presentación, los nervios aparecen, pero ellas descubrieron que desaparecen cuando empieza la música.

"En la primera presentación pasamos muchos nervios y en realidad siempre nos pasa, pero una vez que estamos arriba del escenario se nos pasa", recordaron.

Queen, The Clash, Calamaro y Celeste Carballo, parte de su repertorio

De Queen a Calamaro

Una de las particularidades de Gatas Vampíras está en su repertorio. La banda no se limita a una única época o estilo y se anima a recorrer canciones de artistas de distintas generaciones.

Esa amplitud también forma parte de lo que escuchan cotidianamente. Entre sus referencias mencionan a Babasónicos y Gustavo Cerati, además de distintos referentes de la música en inglés.

Para ellas, el vínculo con el rock aparece, sobre todo, desde el disfrute. "La pasión que tenemos en el corazón nos llevó a querer hacer música, es lo que más nos gusta", expresaron.

El nombre de la banda también nació de una situación sencilla. Mientras buscaban cómo llamarse, encontraron una imagen que terminó inspirando la elección: "Una vez vimos una foto de un gato con colmillos que nos gustó y estábamos buscando nombre para la banda y de ahí surgió ponerle Gatas Vampíras".

Una experiencia que sigue creciendo

Desde su formación, Gatas Vampíras participó de distintas actividades vinculadas a Jardín de Rock. Entre ellas se encuentran la Cuarta edición de "YO JUEGO" 2025 y los Conciertos de Fin de Año de Jardín Rock de 2024 y 2025.

En julio de 2026 también se presentaron en el Chalet Cantoni, sumando una nueva experiencia a un recorrido que recién comienza.

Y aunque ya conocen la sensación de subir a un escenario, sus objetivos están lejos de centrarse en la fama. Lo que quieren es continuar haciendo música juntas.

"Nos gustaría poder seguir cantando y creciendo, disfrutamos mucho de hacer rock", señalaron. Y resumieron su deseo para los próximos años: "Principalmente queremos seguir siempre unidas y, si es haciendo música, mucho mejor".

Cuándo y dónde será su próximo show

Gatas Vampíras volverá a presentarse el sábado 19 de septiembre en Grita el Jardín de Rock, como parte del 5º Festival de Bandas Infantil.

El encuentro será en Conte Grand, con entrada libre y gratuita, y contará también con las presentaciones de Bombas Rockeras, Calaveras Negras, Leopardos y otras bandas infantiles.

Para Sofía, Trini, Amapola y Roma será una nueva oportunidad de hacer aquello que las unió desde el comienzo: encontrarse, compartir música y subir juntas a un escenario.