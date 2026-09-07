Gilda, a 30 años de su muerte: el legado de una artista que se convirtió en leyenda

El 7 de septiembre de 1996, la música popular argentina perdía a una de sus voces más queridas. A 30 años de aquella tragedia, Gilda continúa presente en las canciones, en las celebraciones y en la memoria de miles de personas que encontraron en su música una compañía que trascendió generaciones.

Mucho antes de convertirse en una referente de la música tropical, Myriam Alejandra Bianchi era maestra jardinera. Con una personalidad inicialmente tímida y una fuerte vocación, decidió cambiar el rumbo de su vida para dedicarse a la música, una pasión que terminó transformándola en una de las artistas más importantes de la cumbia argentina.

A 30 años de su muerte, Gilda continúa siendo una de las voces más queridas de la música popular / P.H: Silvio Fabrykant

Una voz que cambió la música tropical

En pocos años de carrera profesional, Gilda logró abrirse camino en una escena mayormente dominada por hombres. Su sensibilidad, sus letras y una manera cercana de relacionarse con el público construyeron una identidad propia que la distinguió dentro de la música tropical.

Canciones como "Corazón valiente" y "No es mi despedida" se convirtieron en clásicos y atravesaron distintas generaciones. Pero su legado no se explica únicamente por sus grandes éxitos, sino también por el vínculo que logró establecer con quienes iban a verla cantar.

Gilda se mostraba cercana a su público y entendía cada encuentro como un intercambio de afecto. Esa conexión fue una de las claves para que su figura trascendiera el escenario y se instalara definitivamente en la cultura popular argentina.

El 7 de septiembre de 1996

La madrugada del 7 de septiembre de 1996, un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 12 terminó con la vida de Gilda, cuando tenía 34 años. También murieron su madre, su hija mayor y tres integrantes de su equipo.

Gilda dejó un legado que continúa atravesando generaciones con sus canciones

La tragedia marcó un antes y un después. Su muerte no significó el final de su historia artística, sino el comienzo de una nueva etapa en la que su figura adquirió una dimensión popular todavía mayor.

Con el paso de los años, su imagen comenzó a formar parte de altares, estampitas y espacios de devoción. Para muchas personas, sus canciones se convirtieron en una forma de acompañamiento y en una manera de mantener vivo su recuerdo.

A 30 años de su partida, las canciones de Gilda siguen emocionando y acompañando a nuevas generaciones

Una canción que volvió a emocionar a todo un país

El alcance de su legado volvió a quedar demostrado recientemente con "No es mi despedida". El pasado 31 de agosto, la canción cobró una nueva dimensión luego de que Lionel Messi anunciara su renuncia a la Selección Argentina.

Tras la publicación del futbolista, numerosas personas llegaron hasta el videoclip oficial del tema para compartir sus emociones y asociar la canción con uno de esos momentos que quedan marcados en la memoria colectiva.

El fenómeno volvió a demostrar cómo la música de Gilda continúa encontrando nuevos significados y llegando a generaciones que no tuvieron la posibilidad de verla sobre un escenario.

Treinta años después, su legado sigue vivo

Durante septiembre, Leader Music, Cumbiatube y el canal oficial de Gilda en YouTube preparan distintos contenidos para conmemorar los 30 años de su partida. Entre las propuestas habrá una entrevista completa en formato podcast, testimonios inéditos de figuras de la música tropical y materiales que recorrerán diferentes momentos de su obra.

Tres décadas después de aquel 7 de septiembre, Gilda continúa siendo mucho más que una cantante. Su música permanece vigente y su historia forma parte de la memoria colectiva de un país que todavía encuentra en sus canciones una voz cercana, emotiva y capaz de atravesar generaciones.

Su legado demuestra que algunas despedidas nunca son definitivas: cuando una canción permanece, también permanece quien la hizo eterna.