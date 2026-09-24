Gorillaz prepara su desembarco en Buenos Aires: fecha, lugar y todo sobre su presentación en el "Primavera Sound"

Después de comenzar una nueva etapa de su gira por Estados Unidos y Canadá, Gorillaz ya tiene la mirada puesta en Buenos Aires.

La banda llegará al país para formar parte del Primavera Sound Buenos Aires 2026, uno de los grandes encuentros musicales previstos para noviembre.

Gorillaz continúa su gira y se prepara para llegar a Buenos Aires

La nueva etapa de The Mountain Tour 2026 comenzó el 17 de septiembre en Orlando y continuó al día siguiente en Miami. El recorrido contempla una serie de presentaciones por Estados Unidos y Canadá antes de que la banda llegue a Sudamérica.

¿Cuándo se presenta en Argentina?

En Buenos Aires, su actuación será parte de la programación del Primavera Sound, que se desarrollará durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad.

El regreso del festival a la Argentina generó una fuerte expectativa entre los fanáticos, que tendrán durante dos jornadas una programación atravesada por distintos géneros, propuestas internacionales y artistas locales.

La grilla completa del "Primavera Sound"

Un show que combinará clásicos y nuevas canciones

El espectáculo de Gorillaz tendrá como uno de sus ejes las canciones de The Mountain, su nuevo material, que se sumará a algunos de los grandes éxitos de la agrupación.

Entre los clásicos que forman parte de su repertorio aparecen "Feel Good Inc.", "Clint Eastwood", "19-2000", "On Melancholy Hill", "Rhinestone Eyes", "Stylo" y "Kids With Guns".

La propuesta en vivo también recupera el particular universo visual creado por Jamie Hewlett, uno de los elementos distintivos de la identidad de Gorillaz y parte fundamental de sus presentaciones.

De esta manera, el concierto combinará canciones de distintas etapas de la banda con el material más reciente, en un espectáculo que mantiene el componente audiovisual como uno de sus grandes atractivos.

Trueno, una de las grandes incógnitas para la fecha argentina

Entre los interrogantes que aparecen alrededor de la presentación en Buenos Aires está la posibilidad de una nueva colaboración con Trueno.

El artista argentino participa en "The Manifesto", una de las canciones de The Mountain, y además ya compartió escenario con Gorillaz durante una presentación anterior en la Argentina.

Por eso, los fanáticos esperan saber si ambos artistas volverán a encontrarse sobre el escenario durante el Primavera Sound Buenos Aires.

La relación entre ambos también fue destacada por Damon Albarn. En una entrevista con LUZU, el músico definió a Trueno como "un rapero espontáneo y brillante".

Ahora, la pregunta queda abierta: ¿volverán a compartir escenario en Buenos Aires?

Las colaboraciones que acompañan a Gorillaz durante la gira

Las sorpresas también forman parte de la actual gira de Gorillaz. Durante sus presentaciones, la banda viene incorporando invitados especiales.

Una de ellas es Asha Puthli, cantante y compositora india vinculada al jazz, quien fue invitada a subir al escenario durante distintos conciertos del recorrido.

Este tipo de participaciones alimenta las expectativas alrededor de cada presentación y abre la posibilidad de nuevos encuentros durante la llegada del grupo a Sudamérica.

Una nueva edición del "Primavera Sound" con Gorillaz como protagonista

Con dos jornadas en el Club Ciudad, el regreso del Primavera Sound a Buenos Aires reunirá diferentes generaciones y estilos musicales en una programación que combina grandes figuras internacionales con artistas de la escena local.

Para los seguidores de Gorillaz, la fecha del 28 de noviembre tendrá además el atractivo de volver a encontrarse con sus clásicos, descubrir en vivo las nuevas canciones de "The Mountain" y, eventualmente, ser testigos de alguna colaboración especial.

Gorillaz y un reencuentro esperado con sus fans argentinos

La llegada de la banda británica a Buenos Aires marcará una nueva oportunidad para que la banda liderada por Damon Albarn vuelva a encontrarse con su público argentino.

Entre sus canciones más reconocidas, las novedades de "The Mountain" y la puesta visual que caracteriza sus shows, el grupo se prepara para compartir una noche especial con los fanáticos que esperan disfrutar nuevamente de su música en vivo.







