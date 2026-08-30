Gratis y solidario: Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena se unen por el Hospital Garrahan

Este domingo 30 de agosto, de 16 a 21 horas, Espacio Pinta, ubicado en Lerma 653, Palermo, será escenario de una nueva edición del Domingo Solidario, una jornada que combinará música, arte y solidaridad a beneficio del Hospital Garrahan.

La propuesta contará con la participación de Los Auténticos Decadentes, Mike Amigorena, músicos invitados y artistas plásticos, quienes serán parte de una tarde pensada para disfrutar y, al mismo tiempo, colaborar con los pacientes del hospital.

Espacio Pinta será escenario de una jornada de música, arte y solidaridad a beneficio del Garrahan

Música y arte para una causa solidaria

Uno de los momentos destacados será la pintura en vivo, con diferentes artistas plásticos creando obras especialmente durante el encuentro. Las pinturas realizadas serán sorteadas entre quienes se acerquen con una donación.

La música también tendrá un lugar central con un "Acusticazo" con amigos, mientras que el DJ Francés estará a cargo de musicalizar la jornada. Además, habrá sorteos y propuestas pensadas para compartir en familia.

Los más chicos también tendrán su espacio, con mesas preparadas con pinturas, pinceles y papel para participar de una actividad creativa durante el evento.

Cómo participar

La entrada al Domingo Solidario es libre y gratuita, aunque para ingresar será necesario acercar una donación destinada a los pacientes del Hospital Garrahan.

Entre los elementos sugeridos se encuentran pelotas, burbujeros, instrumentos musicales, juguetes a cuerda, palitos chinos, tangram, jenga, juegos de encastre, rompecabezas y artículos de librería.

Qué tener en cuenta para las donaciones

Los juguetes deberán ser nuevos y, por disposición de la organización, no se aceptarán peluches ni juguetes a pila.

La propuesta busca repetir el espíritu de la edición realizada en 2025, que reunió a artistas, músicos, familias y público en torno a una misma causa. Este año, el encuentro vuelve a apostar por el arte y la música como herramientas para acompañar a quienes más lo necesitan.