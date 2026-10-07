Grupo Cali explicó por qué suspendieron su show en la despedida de Leonel Messi

El Grupo Cali no pudo completar este martes su presentación en el estadio Monumental, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La banda de cumbia santafesina formaba parte de la grilla de artistas convocados para acompañar al capitán en una noche especial, pero su show tuvo que ser interrumpido.

Grupo Cali no pudo completar su presentación en el Monumental

Tras lo ocurrido, los integrantes del grupo utilizaron sus redes sociales para explicar los motivos de la suspensión. Según señalaron, se trató de "causas de fuerza mayor" relacionadas con cuestiones de organización y ajenas a los artistas.

"Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", expresaron los músicos.

La banda igualmente pudo encontrarse con Messi en el vestuario

El encuentro con Messi

A pesar de no haber podido completar el show, Sergio Torres, Darío Zanco y el resto de Grupo Cali tuvieron la posibilidad de encontrarse con Messi en el vestuario.

"Pero obviamente seguimos en el vestuario", señalaron en su mensaje, en referencia al encuentro con el capitán argentino.

La banda también aprovechó la publicación para pedir disculpas a quienes esperaban su presentación y agradecer el acompañamiento recibido durante la jornada.

De esta manera, Grupo Cali quedó sin poder realizar el show que tenía previsto como parte de los festejos por la despedida de Lionel Messi, aunque sus integrantes igualmente pudieron compartir un momento con el futbolista detrás de escena.