Bad Bunny y Romeo Santos llegan a GTA 6: las canciones y radios que tendrá el videojuego

La música es una parte fundamental de la identidad de Grand Theft Auto, con emisoras que acompañan a los jugadores durante sus recorridos y que terminan convirtiéndose en una marca registrada de la saga.

De cara al lanzamiento de su próxima entrega, Rockstar Games comenzó a revelar cómo será la experiencia sonora de uno de los videojuegos más esperados.

GTA 6 contará con una selección musical que incluye a Bad Bunny, Romeo Santos y referentes del rock, el pop, el metal y el hip-hop. Además, incorporará una novedad importante: la posibilidad de escuchar emisoras y pódcast sin necesidad de estar dentro de un vehículo.

GTA 6 presentó sus primeras seis emisoras de radio

Rockstar Games adelantó que Grand Theft Auto VI tendrá la selección de emisoras más amplia y variada de toda la franquicia. La programación combinará distintos géneros musicales con espacios de conversación y otras propuestas sonoras.

Por el momento, la compañía confirmó seis estaciones, aunque anticipó que habrá más cuando el juego llegue a las consolas.

Entre las destacadas aparece Flash FM, la histórica emisora de Vice City dedicada al pop. En esta entrega estará conducida por Robyn y Alex, en reemplazo de los clásicos Toni y Teri.

Otra de las novedades es Cocoteo FM, centrada en la música latina, con una programación que incluirá merengue, reggaetón, dembow y bachata.

La propuesta se completa con otras cuatro emisoras:

Back Country Radio: popular en Grassrivers y Port Gellhorn, combina country alternativo con las predicciones meteorológicas de Mud Dog Mike.

popular en Grassrivers y Port Gellhorn, combina country alternativo con las predicciones meteorológicas de Mud Dog Mike. AfroBank FM: reúne música afro, desde clásicos del siglo XX hasta nuevas propuestas del género.

reúne música afro, desde clásicos del siglo XX hasta nuevas propuestas del género. The Chamber 106.6: está dedicada al metal, con clásicos de los años 80 y canciones posteriores.

está dedicada al metal, con clásicos de los años 80 y canciones posteriores. Dirty South Classics: se enfoca en el rap y el hip-hop regional del estado ficticio de Leonida.





Rockstar también habilitó un espacio en su sitio oficial para escuchar adelantos de las seis emisoras y adelantó que compartirá más novedades musicales durante las próximas semanas.

Bad Bunny y Romeo Santos, entre los artistas que sonarán en GTA 6

Uno de los aspectos que más interés despertó es la selección de canciones que acompañarán a los jugadores. Junto con la presentación de las radios, Rockstar difundió una lista parcial de temas y artistas que formarán parte de la banda sonora.

En Flash FM ya se confirmaron canciones de Charli xcx, MGMT y la colaboración entre Zara Larsson y PinkPantheress, en línea con la identidad pop de la histórica emisora.

La música latina tendrá un lugar destacado en Cocoteo FM, donde sonará Bad Bunny. La programación también incluirá un remix de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, además de una canción de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata.

La variedad de estilos se extiende al resto de las estaciones, con artistas que representan distintas épocas y corrientes musicales.

Del country al metal: qué canciones y artistas estarán en las radios

La selección anunciada por Rockstar no se limita a los nombres de la música latina. Cada emisora tendrá una identidad propia, con canciones pensadas para representar su género y el universo del videojuego.

En Back Country Radio se escucharán temas de David Allan Coe y Loretta Lynn, además de una colaboración entre Hank Williams Jr. y Waylon Jennings.

Por su parte, AfroBank FM contará con música de Asake, Pat Thomas junto a Ebo Taylor y una colaboración entre DJ Lag, Robot Boii y Kamo Mphela.

Los fanáticos de los sonidos más pesados tendrán su espacio en The Chamber 106.6, que incluirá canciones de Black Sabbath, Pantera y Slayer.

En tanto, Dirty South Classics apostará por el rap y el hip-hop sureño con temas de David Banner junto a Lil' Flip, JT Money con Solé y una colaboración de DJ Khaled con Trick Daddy, Rick Ross y Pitbull.

El listado difundido hasta ahora es parcial, por lo que todavía podrían anunciarse nuevos artistas y canciones antes del estreno.

GTA 6 permitirá escuchar radio y pódcast fuera de los vehículos

Más allá de los artistas confirmados, una de las principales novedades del anuncio está relacionada con la forma de escuchar el contenido dentro del juego.

Hasta ahora, las emisoras de radio de la franquicia estuvieron asociadas principalmente a los viajes en automóvil. En GTA 6, esa experiencia se ampliará con una función que permitirá disfrutar de la programación también mientras los protagonistas recorren la ciudad a pie.

Jason y Lucía podrán utilizar auriculares conectados a sus teléfonos móviles para escuchar sus emisoras favoritas mientras caminan por las calles de Leonida. La radio tradicional dentro de los vehículos seguirá disponible.

La incorporación de los pódcast bajo demanda también representa un cambio para la saga. Se trata de un formato inédito dentro de la franquicia, que convivirá con las estaciones musicales y ampliará las opciones de entretenimiento durante las partidas.

Por el momento, Rockstar no detalló qué programas estarán disponibles ni cuáles serán sus contenidos específicos.

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, con versiones para PlayStation 5 y Xbox Series.

Mientras se acerca la fecha, Rockstar continúa adelantando detalles sobre los personajes, el mundo del juego y las novedades que formarán parte de esta entrega.

La música será uno de los componentes centrales de esa experiencia, con emisoras de diferentes géneros, artistas reconocidos y una nueva manera de escuchar contenidos durante los recorridos.

GTA 6 amplía su universo con más música y nuevas formas de escuchar

La presentación de las primeras seis emisoras anticipa una experiencia sonora diversa, en la que convivirán el pop, la música latina, el country, los sonidos afro, el metal y el hip-hop.

La presencia de Bad Bunny y Romeo Santos suma atractivo para los seguidores de la música latina, mientras que la posibilidad de escuchar radio y pódcast con auriculares introduce una novedad en la forma de explorar el mundo virtual.

Con más emisoras todavía por anunciar y el estreno previsto para noviembre, Rockstar comienza a mostrar cómo será el paisaje musical que acompañará a Jason y Lucía en su aventura por Leonida.