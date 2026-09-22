Ha*Ash vuelve a la Argentina con su nueva gira "No Me Hablen de Amor"

Ha*Ash vuelve a la Argentina con una nueva gira y ya están disponibles las entradas para su presentación en Buenos Aires. El dúo integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace llegará al Movistar Arena el 17 de marzo de 2027 en el marco de su tour latinoamericano "No Me Hablen de Amor".

La nueva etapa del grupo propone una puesta en escena completamente renovada y un repertorio que recorrerá más de dos décadas de trayectoria. Las entradas para el show porteño se encuentran a la venta a través de la página oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander.

Ha*Ash vuelve a la Argentina con "No Me Hablen de Amor"

Un regreso después de un Movistar Arena agotado

La nueva visita tendrá lugar en el mismo escenario que Ha*Ash agotó durante su anterior paso por el país. En marzo de 2025, las hermanas reunieron a más de 10.000 personas en el Movistar Arena, después de dos funciones agotadas en el Luna Park.

Ahora regresan con un espectáculo diferente, luego de finalizar "Haashville", una gira que superó los 150 conciertos, con más de 60 fechas agotadas y más de 500.000 entradas vendidas en México, Estados Unidos, España y distintos países de Latinoamérica.

Hanna y Ashley se presentarán en el Movistar Arena

Un repertorio que atraviesa generaciones "No Me Hablen de Amor" combinará canciones de distintas etapas de la carrera del dúo. El repertorio incluirá clásicos como "Lo aprendí de ti", "Perdón, perdón", "Te dejo en libertad" y "100 años", junto a material más reciente.

Entre las nuevas canciones aparece "¿Qué le pongo?", estrenada en julio de 2026 y que marcó el comienzo de una nueva etapa musical para Ha*Ash. El tema aborda el momento posterior a una ruptura y esa situación tan cotidiana de escribir un mensaje, borrarlo y volver a intentarlo.

Desde su debut en 2003, Hanna y Ashley construyeron una identidad que combina pop latino, balada y elementos de sus raíces country, con canciones que abordaron distintas formas del amor, el desamor y la vulnerabilidad.