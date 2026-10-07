Hana Fox y 143leti se unen en "Loco x mí", un nuevo capítulo de su universo pop

Hana Fox presenta "Loco x mí", su nuevo single en colaboración con 143leti, una canción que propone cambiar las reglas del juego y poner a las protagonistas en el lugar de quienes deciden cuándo prestar atención y cuándo seguir adelante.

El lanzamiento parte de una situación cotidiana: un hombre que intenta acercarse mientras ellas observan la situación con indiferencia. Historias en redes sociales, canciones de fondo y fotografías guardadas se convierten en parte de un juego donde, esta vez, son Hana y Leti quienes tienen el control.

Frases como "es tu culpa pasar esta noche solo", "a veces pienso que sos tonto" y "si vos no estás, otro sí lo va a estar" refuerzan el tono irónico y descontracturado de la canción.

De "Si tu novio es aburrido" a "Loco x mí"

El nuevo single continúa el concepto que Hana Fox había presentado en "Si tu novio es aburrido", aunque desde una perspectiva diferente.

Mientras aquella canción invitaba a dejar atrás una relación que no estaba a la altura, en "Loco x mí" las protagonistas directamente se desentienden de quien intenta conquistarlas. El resultado combina humor, actitud y un coro pensado para quedar rápidamente en la cabeza.

Una estética inspirada en el universo Y2K

La propuesta musical está acompañada por una identidad visual marcada. Hana Fox y 143leti aparecen caracterizadas como conejitas inspiradas en la estética Playboy, con una puesta que incorpora elementos de la cultura Y2K.

Orejas con strass, moños de brillos, puños con cristales y distintos accesorios forman parte de una estética que acompaña el concepto del lanzamiento y que también se vincula con la temporada de disfraces.

La campaña apunta además a las celebraciones de octubre y noviembre, con una propuesta pensada para trasladarse a disfraces, redes sociales, fiestas y contenidos de TikTok.

Un nuevo lanzamiento en el recorrido de Hana Fox

"Loco x mí" se suma a los lanzamientos que Hana Fox viene presentando durante 2026, entre ellos "HOT", "Los Malos" junto a la artista chilena Kuina, "SEXXXY" y "Si tu novio es aburrido".

La artista viene construyendo una propuesta en la que conviven el humor, la sensualidad, la ironía y distintas formas de abordar el empoderamiento femenino.

Con "Loco x mí", Hana Fox suma ahora una nueva colaboración y continúa expandiendo el universo artístico que viene desarrollando junto a The Wave Music Group.