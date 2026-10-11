"Hello Adele Live in Las Vegas" llega por primera vez a la Argentina con Stephanie Lii

El universo musical de Adele llegará por primera vez a la Argentina con Hello Adele Live in Las Vegas, el espectáculo protagonizado por Stephanie Lii que propone un recorrido por las canciones más reconocidas de la artista británica. La función será el 14 de octubre en el Teatro Ópera On, con una nueva producción titulada One and Only.

Presentado como un musical homenaje a Adele, el show busca recrear la atmósfera de sus conciertos a través de una propuesta que combina interpretación vocal, arreglos musicales, iluminación y puesta en escena.

Un recorrido por los grandes éxitos de Adele

El repertorio incluye algunas de las canciones más emblemáticas de la cantante, entre ellas "Hello", "Someone Like You", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Easy on Me", "Skyfall", "When We Were Young", "Love in the Dark" y "One and Only".

Con Stephanie Lii al frente, la producción propone una experiencia centrada en la interpretación de estas canciones y en las emociones que atraviesan la obra de Adele, cuya música ha conectado con públicos de distintas generaciones.

Una nueva etapa con "One and Only"

Después de presentarse en distintos países, el espectáculo llega por primera vez a la Argentina con una propuesta renovada. One and Only incorpora nuevos momentos y una puesta diseñada para profundizar el vínculo con el público.

La presentación en Buenos Aires marcará el debut local de Hello Adele Live in Las Vegas, una propuesta dirigida a quienes quieran reencontrarse en vivo con las canciones de una de las voces más reconocidas de la música contemporánea.