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Hernán Coronel, contundente contra el Gobierno: "Tiene récord de casta"

Durante su paso por TVR, el líder de Mala Fama reflexionó sobre la realidad económica de los argentinos y lanzó fuertes críticas al oficialismo.

Cecilia Andrea Bello
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Hernán Coronel, cantante y referente de Mala Fama, visitó los estudios de TVR, el ciclo de archivo y actualidad de C5N, donde mantuvo una entrevista con Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

Durante la charla, el artista reflexionó sobre la difícil situación económica que atraviesan muchos argentinos y se refirió a su manera de acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan.

Coronel también habló sobre la actualidad política y apuntó contra las contradicciones que, según su mirada, existen dentro del Gobierno. En ese sentido, lanzó una fuerte definición: "Este Gobierno tiene récord de casta".

&nbsp;Hernán Coronel habló de la actualidad del país&nbsp;
 Hernán Coronel habló de la actualidad del país 

Al profundizar sobre su postura, el cantante cuestionó los discursos y las decisiones del oficialismo. "Tienen todos los registros de contradicciones, de mentiras, de cuentos", sostuvo durante la entrevista.

Además, agregó: "No hay precedente de que un supuesto Presidente haya traído a toda la mayor casta, diciendo estas cosas".

Con su particular estilo y una mirada siempre ligada a la realidad cotidiana, Hernán Coronel aprovechó su paso por TVR para hablar más allá de la música y poner sobre la mesa una problemática que atraviesa a gran parte de la sociedad.

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