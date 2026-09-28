Hernán de Mala Fama le cerró la puerta a un feat con L-Gante: "Jamás haría una canción con él"

Las colaboraciones entre artistas suelen despertar expectativa entre los fanáticos, especialmente cuando se cruzan músicos de distintos estilos. Sin embargo, para Hernán de Mala Fama, compartir una canción implica algo más que reunir a dos nombres conocidos y tiene que existir una conexión con la manera en que cada artista entiende la música.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante una entrevista con Fede Flowers para LAM, el cantante fue consultado por L-Gante y respondió si estaría dispuesto a realizar un feat con él. Si bien recordó algunos contactos que tuvo con el entorno del músico y reconoció haberlo visto en algunas oportunidades, su respuesta sobre una posible colaboración fue contundente.

Qué dijo Hernán de Mala Fama sobre L-Gante

La primera pregunta estuvo relacionada directamente con la música del referente de la cumbia 420 y con cuánto conoce de su carrera.

"No conozco tanto, sé que hace muchos años, el chabón habló con mi gente, que me quería conocer, me admiraba. Lo vi un par de veces, escuché un par de canciones", contó Hernán.

La respuesta sobre un posible feat

Luego llegó la pregunta directa sobre si le gustaría hacer una canción junto a L-Gante.

La respuesta del líder de Mala Fama estuvo vinculada con la importancia que tiene la música para él y con el criterio que utiliza a la hora de pensar una colaboración.

"Yo no jodo con la música, es como la familia", sostuvo.

A continuación, al explicar específicamente por qué no haría una canción con Elián Valenzuela, fue contundente:

"Jamás haría una canción con él o con nadie por las letras que tiene".

Qué tiene que tener una canción para Hernán

Para Hernán, una canción tiene un significado especial y la comparación que eligió fue contundente:

"Una canción es como un hijo/a y tiene que estar dotada de los tres principales y únicos elementos: buena música, buena melodía, una letra y gente que lo interprete bien".

Con esa definición, el cantante explicó que una colaboración no se trata simplemente de reunir a dos artistas, sino de que exista una combinación de elementos con los que pueda identificarse.

La respuesta sobre la música de L-Gante

Después de escuchar su definición, Hernán fue consultado directamente sobre si consideraba que su colega contaba con esos elementos que él considera fundamentales.

Su respuesta fue breve:

"Debe ser que sí".

Una puerta cerrada al feat

Las palabras de Hernán de Mala Fama dejaron en claro que, al menos por ahora, una colaboración con L-Gante no forma parte de sus planes. Su explicación estuvo centrada en el valor que le da a las canciones y en los criterios que considera importantes antes de compartir una composición.

Mientras los feats entre artistas suelen convertirse rápidamente en uno de los grandes atractivos para los seguidores, en este caso la respuesta fue directa.

Más allá de la posibilidad de un encuentro musical entre ambos, el cantante dejó clara una idea: para él, una canción tiene un valor personal y artístico que va mucho más allá de simplemente compartir un estudio.