Hernán y La Champions se unen a DesaKta2 para un enganchado que cruza cumbia y cuarteto
Las bandas se encontraron en vivo para reversionar "Dime Si Eres Feliz" y "No Lo Engañes Más" en una colaboración pensada para la pista.
Hernán y La Champions y DesaKta2 unieron sus universos musicales en una nueva colaboración que cruza la cumbia y el cuarteto en un enganchado grabado en vivo.
La propuesta reúne dos canciones reconocidas de cada escena, "Dime Si Eres Feliz" y "No Lo Engañes Más", que en esta versión adquieren una nueva identidad a partir del encuentro entre ambas bandas.
Con la cumbia de raíz popular y bailable de Hernán y La Champions y el sello cuartetero cordobés de DesaKta2, la colaboración combina estribillos pegadizos, energía de pista y el espíritu de los shows en vivo.
El resultado es una fusión que conecta dos tradiciones fundamentales de la música popular argentina y propone una versión renovada de estos clásicos para bailar sin parar.
Mirá el nuevo videoclip de Hernán y La Champions junto a DesaKta2