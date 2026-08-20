Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamiento

Hernán y La Champions se unen a DesaKta2 para un enganchado que cruza cumbia y cuarteto

Las bandas se encontraron en vivo para reversionar "Dime Si Eres Feliz" y "No Lo Engañes Más" en una colaboración pensada para la pista.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Hernán y La Champions y DesaKta2 unieron sus universos musicales en una nueva colaboración que cruza la cumbia y el cuarteto en un enganchado grabado en vivo.

La propuesta reúne dos canciones reconocidas de cada escena, "Dime Si Eres Feliz" y "No Lo Engañes Más", que en esta versión adquieren una nueva identidad a partir del encuentro entre ambas bandas.

&nbsp;Hernán y La Champions y DesaKta2 cruzaron cumbia y cuarteto en un enganchado explosivo&nbsp;
 Hernán y La Champions y DesaKta2 cruzaron cumbia y cuarteto en un enganchado explosivo 

Con la cumbia de raíz popular y bailable de Hernán y La Champions y el sello cuartetero cordobés de DesaKta2, la colaboración combina estribillos pegadizos, energía de pista y el espíritu de los shows en vivo.

El resultado es una fusión que conecta dos tradiciones fundamentales de la música popular argentina y propone una versión renovada de estos clásicos para bailar sin parar.

Mirá el nuevo videoclip de Hernán y La Champions junto a DesaKta2  

Esta nota habla de:
1
Murió Florencia, la hija de Lucas Sugo: tenía 23 años
Noticias

Murió Florencia, la hija de Lucas Sugo: tenía 23 años

2
La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra y fue contundente: "Es un capítulo cerrado"
Noticias

La Joaqui habló sobre su separación de Luck Ra y fue contundente: "Es un capítulo cerrado"

3
Cazzu presenta "Noches de Latinaje", una serie en vivo junto a A.B. Quintanilla
Lanzamiento

Cazzu presenta "Noches de Latinaje", una serie en vivo junto a A.B. Quintanilla

4
Cosquín Rock 2027 confirmó su lineup: Ciro, Divididos, Drexler, Jack Johnson y más
Noticias

Cosquín Rock 2027 confirmó su lineup: Ciro, Divididos, Drexler, Jack Johnson y más

5
Ángela Leiva revive su noche en el Movistar Arena con un nuevo EP en vivo
Lanzamiento

Ángela Leiva revive su noche en el Movistar Arena con un nuevo EP en vivo

Últimas noticias de Hernán y La Champions Liga