Hilary Duff agotó su debut en Argentina y suma una segunda fecha en Buenos Aires

La espera terminó. Después de más de veinte años, Hilary Duff finalmente tendrá su debut en Argentina y la primera fecha ya tiene localidades agotadas. El show previsto para el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena alcanzó el sold out y, ante la demanda del público, DF Entertainment anunció una segunda presentación para el 16 de agosto.

Las entradas para la nueva fecha estarán disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar, a partir del 7 de octubre a las 13 horas. La venta general contará con todos los medios de pago y los clientes Santander Visa podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés.

Hilary Duff agotó su primera fecha en Argentina y suma una segunda noche en el Movistar Arena

Una espera de más de veinte años

La llegada de Hilary Duff al país tiene un significado especial para una generación que creció con sus canciones y con su papel protagónico en Lizzie McGuire. La artista se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la cultura pop de los 2000 y construyó una carrera musical con discos como Metamorphosis y Dignity, además de canciones como "So Yesterday", "Come Clean", "Fly" y "With Love".

Pero su vínculo con Argentina tiene una historia previa. En 2006, Duff tenía previstos sus primeros shows en el país, con presentaciones en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour. Aquellas fechas fueron canceladas por motivos de salud y el encuentro con el público argentino quedó pendiente.

Ahora, más de dos décadas después, esa espera tendrá finalmente su recompensa: una primera fecha agotada y una segunda oportunidad para quienes todavía no consiguieron su entrada.

El regreso de Hilary Duff a los escenarios

El The Lucky Me Tour marca el regreso de Duff a las grandes giras después de casi dos décadas. La artista ya pasó por Reino Unido y Europa, donde realizó dos presentaciones en The O2 de Londres, y continuará su recorrido por Australia y Nueva Zelanda.

El tour retomará su actividad en 2027 con fechas anunciadas en Canadá y México, incluyendo dos presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Argentina se suma ahora al recorrido con dos noches en el Movistar Arena.

Cuándo comprar las entradas

La nueva función será el 16 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el show del 17 de agosto ya se encuentra agotado.

Las entradas para la segunda fecha estarán disponibles desde el 7 de octubre a las 13 horas, exclusivamente a través de movistararena.com.ar. Los clientes Santander Visa podrán acceder a 6 cuotas sin interés.