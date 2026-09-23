Hilary Duff llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Después de más de dos décadas de espera, Hilary Duff finalmente llegará por primera vez a la Argentina. La artista se presentará el próximo 17 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su nueva gira, "The Lucky Me Tour".

La llegada de Duff al país se da en el marco de su regreso a la música después de más de una década. En febrero de 2026, la artista lanzó "luck... or something", su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out. (2015).

Hilary Duff llega por primera vez a la Argentina

El nuevo material incluye canciones como "Mature", "Roommates" y "Weather for Tennis" y marcó una nueva etapa en su carrera. El disco debutó en el puesto número 3 del Billboard 200, convirtiéndose en su mejor posición en el ranking en casi veinte años.

Con "The Lucky Me Tour", Duff retomó los grandes escenarios y ya pasó por Reino Unido y Europa, incluyendo dos presentaciones en The O2 de Londres. El recorrido también contempla fechas en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México.

De "Lizzie McGuire" a su primera visita a Argentina

La relación de Hilary Duff con el público argentino tiene una historia particular. La artista se convirtió en una figura central de la cultura pop de los 2000 gracias a "Lizzie McGuire" y a una carrera musical que dejó canciones como "So Yesterday", "Come Clean", "Fly" y "With Love".

En 2006, Duff tenía previstas sus primeras presentaciones en Argentina como parte del Still Most Wanted Tour, con fechas anunciadas en Córdoba y Buenos Aires. Sin embargo, aquellos shows fueron cancelados por motivos de salud y la visita finalmente no se concretó.

Ahora, varios años después, esa llegada tendrá finalmente su capítulo argentino. El 17 de agosto, Hilary Duff se presentará por primera vez en el país en el Movistar Arena, donde combinará las canciones que marcaron su carrera con el material de su nueva etapa musical.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para el debut de Hilary Duff en Argentina estarán disponibles a partir del 30 de septiembre a las 10:00, cuando comenzará la preventa exclusiva para clientes Santander Visa, con la posibilidad de acceder a hasta seis cuotas sin interés.

Una vez finalizada la preventa, la venta general comenzará el 1° de octubre a las 10:00 y estará habilitada con todos los medios de pago. En ambos casos, los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

El show será el 17 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de "The Lucky Me Tour", la gira con la que Duff regresó a los escenarios y que finalmente la traerá por primera vez a la Argentina.